Avec cette mesure, l'entreprise explique vouloir "renforcer sa position sur un marché belge concurrentiel". Elle précise également que "636 magasins indépendants affiliés Delhaize [sont déjà] actifs sous les marques AD Delhaize, Proxy Delhaize et Shop & Go". En faisant passer ses 128 points de vente en gestion propre vers des franchises, elle pourra ainsi harmoniser son modèle. "Les magasins affiliés ont vu leurs parts de marché augmenter de manière constante au cours des dernières années. Grâce à leur ancrage local fort, à leur entreprenariat et à la flexibilité de leurs opérations", détaille le communiqué. "A l´inverse, et malgré les nombreuses initiatives et les investissements réalisés dans les supermarchés en gestion propre, ceux-ci ont vu leur rentabilité et leurs parts de marché décliner au cours de la même période. Malgré les gros efforts entrepris et l'engagement de ses collaborateurs, les résultats escomptés n'ont pas été atteints."

D'où l'annonce faite ce mardi, justifie l'entreprise.

Pas de licenciements dans les magasins

Le tout se fera sans aucune suppression d'emploi dans les supermarchés, ajoute l'entreprise dans son communiqué. "Tous les collaborateurs des supermarchés concernés gardent leur emploi et prendront part à cette transition. Ils conservent également leurs conditions salariales et leurs conditions de travail. La transition progressive des supermarchés en gestion propre, en magasins affiliés entraînera une réduction graduelle du nombre de fonctions au sein du siège."

"Pour pouvoir continuer à investir dans l’avenir de Delhaize, nous devons adapter notre modèle", justifiait encore le CEO du groupe, Xavier Piesvaux. "Je comprends parfaitement que cette annonce puisse susciter de l’émotion, mais je suis convaincu que ce plan de croissance est la seule solution pour garantir un avenir durable pour notre entreprise, nos magasins, nos partenaires et nos collaborateurs."