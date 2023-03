Les propriétaires d’une adresse Hotmail vont devoir passer à la caisse, voici pourquoi

On aurait pu croire à un spam, d’autant plus que plusieurs formules d’abonnements annuels étaient proposées, dont une formule familiale à 99€ par an, rien que cela. Mais s’il ne s’agit pas d’une arnaque, que se passe-t-il ? En fait, les détenteurs d’une adresse mail se terminant par “hotmail.com” profitaient d’un accès gratuit et illimité en termes de mémoire à la suite Outlook.

Il s’agissait en fait d’une sorte de niche pour les utilisateurs Hotmail, puisque ceux dont l’adresse se finissant par “outlook.com” bénéficient des mêmes services, de la même plateforme, mais font face depuis des années à une limite de mémoire de 15Go. On ne sait pas pourquoi Microsoft change aujourd’hui son fusil d’épaule, mais il faut donc supprimer des milliers de mails, car ceux qui ont aujourd’hui encore une adresse Hotmail l’ont créé maximum en 2013, avant le changement de nom de domaine. Pour les plus anciens, on parle d’une messagerie en ligne qui a été créée en… 1996.

Pour la petite histoire, “Hotmail” fait référence à la technologie HTML et signifie “HyperText Markup Language”. Il faisait office à l’époque du seul service de messagerie gratuit, et a rassemblé plus de 8 millions d’utilisateurs dès 1997, et 20 millions en 1998, avant le rachat par Microsoft, donc.

Mais que les utilisateurs se rassurent, tout ne devient pas payant. Il faudra désormais s’en tenir à une capacité de 5Go, One Drive y compris. Il y a donc de quoi voir venir pour ceux qui ont une utilisation normale de leur boîte mail, mais il faudra régulièrement faire du tri pour éviter de devoir supprimer dans la précipitation des dizaines milliers de mails, comme cela a été le cas pour certains ces derniers jours.

Au moins, cela aura permis de retomber sur quelques souvenirs !