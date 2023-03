Le grand test des marques : quelques pièges pour le thon en conserve (COMPARATIF)

Aspect du packaging : nous avons choisi la marque Rio Mare comme référence pour ce test. Au niveau du packaging, on a aimé le logo qui se repère facilement dans les rayons, peu importe la version du thon (avec ou sans huile d’olive, avec d’autres ingrédients, etc). Mais la concurrence est assez forte. Notre panel a aimé le packaging proposé par Carrefour. Si la présentation est réussie, le petit plus se situe sur le couvercle, où on peut également trouver des informations. C’est plus facile à repérer parmi d’autres conserves. Même idée chez Lidl, même si on a moins aimé la présentation du produit. Pour Delhaize et Colruyt, cela restait très classique, mais réussi tout de même. Enfin, nos testeurs ont recalé la conserve vendue chez Aldi, démodée et sans aucune gourmandise.

Aspect du produit : quand on ouvre une conserve, on peut avoir de mauvaises surprises, quel que soit le produit. Ce n’est évidemment pas la formule qui promet la meilleure présentation. Ceci dit, on a eu droit à différentes versions. Le meilleur élève est Aldi, où le thon était entier, d’une belle couleur et avec une bonne odeur. Chez Delhaize, c’était un peu moins beau à regarder, mais l’odeur était encore plus tentante, idem pour Lidl. Pour la grande marque, on a regretté de découvrir une sorte de bouillie difficile à reconnaître. Par contre, l’odeur rattrapait un peu le coup. Chez Colruyt, même visuel, mais l’odeur n’y était pas non plus. Enfin, Carrefour présente un thon avec une drôle de couche grasse à retirer avant de tomber sur une chaire déjà plus tentante.

Valeur nutritionnelle : du thon nature dans une conserve, c’est évidemment assez sain. Delhaize obtient un Nutri-Score A, tandis que les autres affichent un B.

Lisibilité de l’étiquette : pour ce critère, seules deux marques obtiennent la moitié : Lidl et Delhaize. Pour le hard-discounter, c’était parfait, avec un tableau, une police assez grande et assez d’informations. Comme quoi, on peut y arriver sur une petite conserve. Pour Delhaize, cela manquait d’un tableau mais c’était lisible. Pour le reste, c’était l’échec assuré. C’était écrit en beaucoup trop petit pour les produits Aldi et Colruyt. C’était encore pire chez Carrefour, où tout était tout simplement indéchiffrable. Et le pire élève ? La grande marque. Que ce soit sur la conserve ou sur l’emballage en carton, c’était vraiment nul !

Goût : la grande marque s’en sort cette fois beaucoup mieux, avec un poisson qui a bon goût, qui est bien équilibré et pas trop salé. Une bonne note qui est tout de même dépassée par deux challenger : Delhaize et Lidl. Notre panel a même préféré le produit vendu chez le hard-discounter, avec un bon goût de poisson frais. Une belle surprise. Pour Delhaize, c’était très frais, mais un peu moins goûtu tout de même. Carrefour se situe dans le ventre mou de ce classement, avec un produit qui est plutôt bon, mais dont la texture n’est pas agréable du tout. Il y a comme une couche de gras qui recouvre une chaire pourtant très correcte. Dommage. Pour les autres, on tombe dans le moyen, voire le mauvais. Pour le produit Colruyt, on a regretté le manque de goût du produit, même si la texture était bonne. Enfin, on n’a pas du tout aimé le thon vendu chez Aldi : trop fade, une texture trop caoutchouteuse, mais aussi et surtout un arrière-goût douteux…

Rapport qualité-prix : la grande marque est beaucoup plus chère que le reste, puisqu’un pot de 160g est vendu à un peu plus de 4€. À titre de comparaison, voici les autres tarifs, dans l’ordre décroissant : Carrefour (2,15€), Lidl (1,85€), Colruyt (1,29€), Delhaize (1,25€) et Aldi (1,19€).