8500 emplois menacés par la réforme fiscale

L’économiste auprès de la FEVIA pointe aussi les nombreux handicaps des entreprises belges liés aux coûts salariaux. “Il est passé de 20 % en 2017 à près de 25 % cinq ans plus tard. Sans compter que le consommateur est quelque peu protégé via l’indexation des salaires qui compense en partie la hausse des prix. Mais les mesures sur la table du gouvernement vont encore faire grimper l’indice santé et l’indexation des salaires, ce qui pénalisera encore la compétitivité des entreprises. Cela entraînera inévitablement des pertes d’emploi sèches ou incitera les producteurs à créer de nouveaux emplois à l’étranger plutôt qu’en Belgique. Ça, le gouvernement semble totalement l’oublier aussi. Est-ce que nos décideurs veulent préserver une chaîne agroalimentaire belge de qualité ? On en doute et, à terme, on risque de se retrouver avec Carrefour qui s’approvisionne exclusivement en France, Aldi et Lidl sur le marché allemand et Delhaize aux Pays-Bas ! Vu la politique menée et les nouvelles taxes ou mesures qui frappent le secteur des entreprises alimentaires tous les 3 mois, on en prend clairement la direction.”