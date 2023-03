Des solutions existent pour rendre nos supermarchés plus compétitifs, les voici

Au-delà du constat et de la crainte de perte de compétitivité des entreprises belges, de l'augmentation inéluctable des achats transfrontaliers et de l'impact de la réforme fiscale sur l'emploi, FEVIA avance des solutions pour inverser la tendance. "Oui, il est possible de limiter les achats transfrontaliers et nos décideurs ont les clés pour y remédier. "Plutôt que faire la sourde oreille, le gouvernement devrait enfin tenir compte des achats transfrontaliers lors des décisions politiques. L'uniformisation des taux de TVA ne rapportera pas les 1,777 milliard d'euros escomptés et l'histoire nous apprend que toute hausse de la fiscalité indirecte conduit à un déplacement d'une partie des achats alimentaires des Belges de l'autre côté de la frontière", détaille Carole Dembour, économiste auprès de FEVIA.