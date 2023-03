Le grand test des marques s’attaque cette semaine au riz au lait : la grande marque est la seule en échec ! (COMPARATIF)

Aspect du packaging : La Laitière est donc notre marque référence pour cette semaine, avec un packaging connu et reconnu, mais sans réel relief pour autant. Notre panel a plébiscité le packaging proposé par Carrefour grâce à un bon choix de couleur et à un univers moderne mais aussi naturel. Delhaize se situe juste derrière. Si c’était trop simple pour mériter mieux, cela nous a rappelé un produit fermier. Cela met en confiance. Pour Colruyt, c’était pas mal, mais sans plus. Simple et efficace. Pour le produit Aldi, on a regretté le manque de modernité, mais le produit est bien mis en valeur. Enfin, Lidl ferait bien de revoir un peu son packaging qui semble ne plus avoir été changé depuis longtemps.

Aspect du produit : le riz au lait de chez Delhaize a été apprécié de tous les testeurs. On y retrouvait les points noirs typiques d’une gousse de vanille, mais aussi une belle couleur jaune et une texture parfaite, comme l’odeur. Le produit vendu chez Aldi méritait aussi une belle note. Le bémol, c’est que l’odeur de vanille faisait plutôt penser à des arômes chimiques. Pour Carrefour, Colruyt et Lidl, c’était très correct, mais on a trouvé la crème trop liquide. Enfin, on a été déçu du produit proposé par la grande marque. Trop liquide et surtout sans odeur particulière…

Valeur nutritionnelle : avec un Nutri-Score B, le riz au lait s’en sort bien. Ce n’est pas le pire dessert à déguster !

Lisibilité de l’étiquette : Lidl prend le maximum des points sur ce critère sans discussion. Un tableau, une police assez grande et un maximum d’infos se trouvaient sur l’emballage. Colruyt est juste derrière, car il manquait un tableau. Mais on sent que des efforts ont été faits depuis quelques semaines. Pour La Laitière, c’était aussi très bien, surtout sur un pot vendu à l’unité. Pour Carrefour et Aldi, c’était trop petit pour mériter une meilleure note. Enfin, Delhaize doit revoir sa copie, c’était illisible.

Goût : la pire note pour la grande marque, c’est très rare ! Mais on a vraiment été déçu de ce qui est pourtant un des produits phares de La Laitière. Ce n’était pas immangeable, mais cela manquait vraiment de goût. C’était très fade, et clairement en dessous des autres produits. Lidl est également en échec pour les mêmes raisons, mais cela avait tout de même un peu plus de goût et de couleur. Pour le reste, c’était plutôt pas mal ! Carrefour et Colruyt proposaient des produits très similaires (même fournisseur ?) mais qualitatifs. Leur défaut, c’était cette texture trop liquide et le manque de liant entre la crème et les grains de riz. Une texture qui était bien meilleure chez Aldi, ainsi que le goût. On a juste regretté la saveur vanille trop “chimique”, comme pour l’odeur. Enfin, Delhaize est de loin le meilleur élève. Tout était bien équilibré, de la texture au goût.

Rapport qualité-prix : La Laitière n’a pas arrangé son cas sur ce critère. Si on arrondit tous les produits à 100g, cela donne le classement suivant, dans l’ordre décroissant : La Laitière (1,11€), Delhaize (0,35€), Lidl (0,30€), Carrefour et Colruyt (0,29€) et enfin Aldi (0,17€ !). La grande marque est donc sept fois plus chère que le produit le moins cher, et trois à quatre fois plus chère que le reste.