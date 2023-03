Lancés à Munich en 2004, avant de s’étendre à d’autres pays (Chine, France, Italie, Pologne, etc.), les Best Brands Awards sont organisés par l’agence de communication Serviceplan et GFK. Aujourd’hui, ce classement est considéré comme LE baromètre de performance des marques.

En Belgique, ces résultats sont basés sur une enquête en ligne réalisée auprès de 4 500 consommateurs, représentatifs de la population nationale. Pour cette 8e édition, quelque 350 marques ont été sondées. Si ces dernières années ont été perturbées par de nombreux événements, tels que la crise du coronavirus ou la guerre en Ukraine, il semblerait néanmoins que les Belges restent attachés aux marques qui sont des valeurs sûres. On peut également remarquer un fort ancrage belge. Nous vous laissons découvrir par vous-même ce nouveau classement.

Les marques lauréates 2023 :