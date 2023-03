Avoine, soja, amande et même… petits pois: le point sur les alternatives au lait de vache

On pense au lait d’avoine, au lait d’amande ou au lait à base d’épeautre. En fonction de la consommation qu’on en a, il vaut mieux tester avant d’acheter un paquet de 6 bouteilles. Cela dépend aussi des goûts, mais le lait d’avoine se marie bien avec des recettes de cuisine, tandis que le lait de soja passe bien avec des céréales, par exemple. On trouve aussi ces laits avec des goûts variés : chocolat, vanille, coco, etc. Cela permet de remplacer le fameux verre de lait.

Et parmi toute cette gamme de laits végétaux, il y a parfois des surprises. On pense par exemple à Tiptoh, une marque 100 % belge, qui a lancé il y a quelques mois une nouvelle gamme de produits. La recette ? Un lait à base de… petits pois. “Il y a quelques mois, nous avions déjà commercialisé The Original, un lait végétal légèrement sucré à la mousse délicieuse, idéal dans un café ou pour les recettes de pâtisserie, rappellent Arnaud Muylaert et Louis Curtil, les concepteurs du projet. Unsweetened, le dernier-né dans la cosse, est le couteau suisse des substituts au lait d’origine animale. Avec son goût neutre et sa texture riche, il peut s’utiliser pour toutes les sauces blanches, les recettes de biscuits dorés et les smoothies aux couleurs vives. Tout ça sans sucres ajoutés ni édulcorants.”

Le choix est donc large, mais le lait se trouve… partout. On pense d’abord aux produits directement dérivés comme les crèmes et yaourts. Là aussi, on peut miser sur les produits à base de soja, ou encore de chèvre ou brebis. Il ne faut pas oublier non plus que les produits sans lactose contiennent eux aussi du lait, évidemment.

Enfin, des traces de lait se trouvent dans de nombreux produits : certaines charcuteries, les chips, les biscuits, etc. Si vous devez éviter de consommer du lait, il faut lire les étiquettes de tous les produits que vous achetez. Et plus ils sont transformés, plus ils sont susceptibles de contenir du lait, sans compter tous les produits qui peuvent contenir des traces de lait car produit dans une usine qui utilise du lait.

Pour les allergiques ou intolérants, il faut donc se montrer inventif, mais l’offre est assez variée, désormais pour trouver son bonheur.