La qualité de la nourriture en nette évolution dans les hôpitaux: voici comment les choses ont évolué

Et pour les patients ? Leader du marché, Sodexo fait le point sur la situation. “Dans le secteur des hôpitaux, il y a deux types de restauration : d’une part le restaurant du personnel et des visiteurs, il s’agit du restaurant uniquement réservé au personnel de l’hôpital ou aux cafétérias pour les visiteurs. D’autre part les repas servis aux patients de l’hôpital qui doivent répondre à des critères stricts de qualité (nutrition, équilibre, sécurité,…). Le plus gros challenge réside dans ces menus élaborés pour les patients”, indique Melissa Pantano, porte-parole de Sodexo.

Les menus sont donc élaborés par des équipes spécialisées. “Nous avons des équipes de diététiciens certifiés (Sodexo est le plus grand employeur de diététiciens au niveau mondial) et chefs qui travaillent en étroite collaboration avec chaque hôpital. Chaque hôpital a sa propre manière de fonctionner : il n’existe pas de menu standard au niveau nutrition et alimentation pour les patients. Chaque hôpital a en plus son système propre de gestion des menus auquel nous devons nous adapter. Les menus sont élaborés en concertation avec tous les acteurs impliqués dans le plan alimentaire : les diététiciens de l’hôpital et de Sodexo, le responsable de la cuisine, les chefs,…”, complète-t-elle.

Enfin, des labels existent pour récompenser les bons élèves. “En Wallonie et à Bruxelles, des labels récompensant les efforts en matière de durabilité. En effet, depuis 2016, la Région de Bruxelles-Capitale, suivant la stratégie “Good Food”, a créé différents labels récompensant les cuisines de collectivités pour la durabilité de leur offre alimentaire. En fonction de critères précis et exigeants, Bruxelles Environnement octroie d’une à trois fourchettes aux cantines. En Wallonie, la cellule “Manger Demain” a également lancé en 2020 le label “Cantines Durables” et octroie quant à elle d’un à trois radis. Pour l’obtention de ces labels, une équipe d’experts Sodexo se mobilise pour donner un support personnalisé à nos collaborateurs et collaboratrices sur site ainsi qu’à nos clients. Nous avons développé des outils opérationnels pour aider les restaurants à atteindre leurs engagements et à les respecter.”