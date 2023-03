Voici ce que tente de faire l’industrie laitière pour rendre ses produits plus sains

Le temps où on nous recommandait de consommer le plus de lait possible est révolu. Si le lait a des vertus, il ne faut pas en abuser. Le Conseil Supérieur de la Santé vante ainsi les mérites du lait, mais recommande de ne pas dépasser 250 à 500ml par jour. Il faut aussi limiter la consommation de produits transformés. Et l’industrie laitière en est consciente et a fait des efforts ces dernières années. “Les entreprises belges de transformation du lait ont réduit la teneur en sucres ajoutés de leurs produits de pas moins de 15 % entre 2012 et 2021. Les membres de la CBL, la Confédération belge de l’industrie laitière, ont largement atteint les objectifs de la Convention Alimentation équilibrée (2012-2020), avec une réduction de 12 % au lieu des 8 % visés, apprend-on. En 2021, ils ont poursuivi leurs efforts, portant la réduction totale à 15 %. Les entreprises obtiennent de bons résultats en ce qui concerne la composition nutritionnelle de leurs produits : plus de la moitié de l’ensemble de la gamme de produits laitiers ne contient pas du tout de sucres ajoutés.”