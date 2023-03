Qui sont les grands gagnants de la grève chez Delhaize?

À lire aussi

Ce mardi, un nouveau conseil d’entreprise aura lieu et les syndicats décideront de maintenir le mouvement ou non. Quoi qu’il en soit, la grève actuelle coûte cher à Delhaize. Les magasins les plus rentables du groupe affichent en temps normal un chiffre d’affaires autour du million d’euros, par exemple. Et puis, plus la grève s’allonge et plus les clients s’adaptent et prennent de nouvelles habitudes. Chez Colruyt, on reste prudent et on ne se réjouit pas du malheur des autres. “Nous constatons dans notre cas, en effet, une augmentation de clients qui visitent nos magasins, mais nous n’allons pas faire d’autres déclarations à ce sujet pour l’instant, commente Hanne Poppe, porte-parole de Colruyt Group. Les produits alimentaires belges sont répartis dans l’ensemble du secteur du commerce de détail et, en tant que détaillant, notre mission est de fournir de la nourriture à la population et nous continuerons à le faire ensemble.”

Chez Carrefour, on ne communique pas de chiffres, mais la clientèle est aussi plus nombreuse, comme l’explique Siryn Stambouli, la porte-parole de la chaîne. “Il faut dire que les magasins Delhaize et Carrefour sont souvent proches, et que nous visons une clientèle similaire. D’ailleurs, de nombreux clients font leurs courses dans les deux magasins. Enfin, chaque situation est évidemment différente en fonction de la proximité entre les magasins ou du fait que la grève est suivie ou non du côté de Delhaize, évidemment.”

Si la grève se poursuit, ces habitudes pourraient donc se renforcer.