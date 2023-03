Achats transfrontaliers: pourquoi la France pourrait perdre de son attrait

Mais la proposition de loi du député Frédéric Descrozaille (Renaissance), actuellement débattue à l’Assemblée nationale, vise à prolonger certains pans de la loi Egalim. Et notamment d’élargir l’encadrement des promotions à de nouvelles catégories de produits, comme les produits d'hygiène-beauté.

Une proposition qui ne passe pas du tout du côté des distributeurs. Thierry Cotillard, président du groupe de grande distribution Les Mousquetaires (Intermarché, entre autres), rappelle les efforts faits par la grande distribution via l'opération "trimestre anti-inflation" qui a conduit à une baisse de 15% des marges sur des centaines de produits du quotidien et qualifie "de scandale" le projet de loi limitant les réductions à 35% sur la droguerie, la parfumerie et l'hygiène. Pour les distributeurs, le texte actuellement débattu est "irresponsable et inflationniste". D'autant qu'il intègre également la prolongation jusqu’en 2025 de l’obligation faite aux distributeurs de vendre leurs produits 10 % plus cher que le tarif auquel ils les ont achetés auprès de leur fournisseur, exception faite des fruits et légumes.

Si l'objectif visé par le député Frédéric Descrozaille est de rééquilibrer le rapport de force entre fournisseurs et distributeurs, dans les faits, cela coince parfois. Ainsi, les fruits et légumes n'avaient pas été initialement exclus de l'obligation de réaliser une marge minimale de 10% pour la grande distribution et le Collectif "Sauvons les fruits et légumes de France" s'est félicité de la modification apportée ultérieurement à la loi Egalim 1. "Depuis son adoption en février 2019, le SRP+ 10 (NdlR: marge minimale de 10%) appliqué aux fruits et légumes avait démontré son caractère tout à fait inopérant et même totalement contradictoire avec le but recherché. Non seulement, il n’apportait aucune rémunération supplémentaire aux producteurs mais assurait aux enseignes de la grande distribution des dizaines de millions d’euros supplémentaires de marges", rappelle-t-il. Pour sûr, le secteur des fruits et légumes est loin d'être l'exception qui confirme la règle.