Myriam Delmée, présidente du SETCa (Syndicat des employés, techniciens et cadres), était invitée à s’exprimer à propos des grèves chez Delhaize et des discussions qui tournent court avec la direction du groupe. Ce mardi encore, un conseil d’entreprise a eu lieu, mais il s’est soldé par un échec, car la direction refuse toute négociation, dénoncent les syndicats. “On a l’impression que chaque jour, Delhaize apporte sa pierre à l’édifice de la provocation. Lundi, c’était des fouilles organisées à l’occasion d’un conseil d’entreprise ordinaire, aujourd’hui ce sont des menaces à peine voilées. On fait aussi courir le bruit que les grèves dans les magasins Delhaize sont illégales”, a déploré Myriam Delmée, dénonçant des discussions qui ne sont pas menées de manière loyale et correcte.

À propos du prix d’une consultation chez le dentiste en Belgique – prix qui pousse de plus en plus de Belges à renoncer à des soins dentaires -, le porte-parole de la société de médecine dentaire, Michel Devries, a souligné le fait que les soins dentaires étaient gratuits pour les enfants depuis 19 ans et cela a amené plus de parents à amener leurs enfants chez le dentiste. En Wallonie, 21 % de la population bénéficie de mesures d’accessibilité particulières, “mais il ne faut pas rêver, nous n’avons pas l’argent pour rembourser les couronnes, les implants, etc, c’est évident”, a martelé Michel Devries.

Yves Van Laethem a ajouté que les adultes minimisaient l’importance d’un suivi dentaire, ce qui peut causer des problèmes à tout le reste de l’organisme. “La prévention est mal assumée”, a-t-il notamment déclaré.

Le dernier débat de l’émission a tourné autour de la surpopulation carcérale et la création de quatre nouvelles prisons en Belgique d'ici 2030. “La politique carcérale belge est un fiasco”, a directement lancé Luc Hennart, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, avant de développer sa pensée.

”Quand va-t-on comprendre que chaque fois qu’on ouvre une prison, chaque fois qu’on augmente la capacité des prisons, il y a de plus en plus de détenus. C’est un cercle vicieux”, a encore déploré le juge, qui considère que l’État belge gaspille son argent avec la création des nouvelles prisons annoncées. Les chroniqueurs de l’émission ont débattu avec lui de cette façon de voir les choses.