Grève chez Delhaize: même les magasins ouverts peinent à remplir les rayons

La grève chez Delhaize va donc se poursuivre et prend des proportions rarement vues dans la grande distribution. Et si les franchisés, les magasins intégrés ouverts et les livraisons à domicile n’étaient pas touchés au départ, la situation devient délicate pour tous ceux qui travaillent avec Delhaize. La faute à des blocages dans certains entrepôts, notamment. “Pour être honnête, cela fait trois ans que cela ne ressemble plus à rien au niveau des commandes, et qu’il y a des couacs toutes les semaines, nous confie un franchisé. Ils ont revu plusieurs fois leur modèle pour tenter d’améliorer les choses, mais cela ne change rien. En février, ils sont revenus à un ancien modèle, mais la grève a commencé juste après. Impossible de dire si c’est mieux qu’avant, donc.”