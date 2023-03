Recyclé, recyclable, peu énergivore : quand l’aspirateur joue la carte de l’écologie

Eco-conçu à partir de matériaux recyclés, peu énergivore et utilisant des sacs éco-responsables, le Green Force Effitech ne manque pas d’atouts. Sur le plan écologique, en premier lieu, puisqu’il est conçu à partir de 70 % de plastique recyclé et est recyclable à 82 %. De plus, son moteur Effitech à ultra-basse consommation énergétique en fait un aspirateur également écologique à l’usage.

Durable, c’est bien mais qu’en est-il de son efficacité ? Le Green Force Effitech fait assurément le job, comme on dit. Son système de filtration qui capte 99,98 % des poussières et des allergènes en fait un allié incontournable de la propreté tout en vous laissant une maison saine. Son sac Hygiène +, équipé d’un rabat à fermeture automatique, évite tout contact avec la poussière et assure une hygiène parfaite. Le tout avec un niveau sonore maximum de 64 décibels à pleine puissance, ce qui permet d’écouter de la musique ou de suivre une émission à la télé tout en passant l’aspirateur. Compact et léger, il est aussi très maniable et son cordon de 8 mètres permet de faire le ménage dans tout le salon sans avoir à trouver une prise à chaque coin de la pièce.

Enfin, cerise sur le gâteau : un aspirateur qui se veut durable et écologique doit aussi pouvoir être réparé facilement en cas de panne. Pour lutter contre l’obsolescence programmée, Rowenta vous assure la réparabilité de l’aspirateur pendant 15 ans, au juste prix et près de chez vous, grâce à plus de 6.200 réparateurs agréés dans le monde.