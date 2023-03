C'est le nouveau PDG de la chaîne Douglas, Sander van der Laan qui a confirmé son futur plan. Malgré des pertes importantes durant la période du Covid, on parle ici de la fermeture de près de 640 magasins, Sander van der Laan estime qu'il est temps pour le groupe Douglas de voir plus grand. Et cela passe par une installation chez nous, en Belgique.

Pour le PDG du groupe Douglas, l'importance est d'à la fois investir dans les magasins déjà existants tout en se développant dans d'autres pays comme la Slovénie ou la Belgique. L'investissement sera autant porté sur les magasins physiques que sur la plateforme en ligne. "C’est le client qui décide de quel canal la croissance provient", explique-t-il à nos confrères de Retail Detail.