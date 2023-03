Le grand test des marques : l’américain préparé nous a causé quelques frayeurs (COMPARATIF)

Aspect du packaging : l’américain est tellement dans nos habitudes de consommation que les supermarchés ne font pas spécialement d’efforts pour mettre en avant le produit. Il n’y a d’ailleurs pas non plus de marque référence. Pour Delhaize, Carrefour et Aldi, on mise sur le traditionnel ravier en plastique transparent. Aldi mise ainsi sur un label belge pour donner confiance à son produit, comme Carrefour. De son côté, la barquette Delhaize est plus design. Pour Colruyt, notre panel a apprécié le ravier noir. Cela sort de l’ordinaire et donne un côté un peu plus fini au packaging. Pour Lidl, la barquette était plus grande et semblable à celles dans lesquelles on met saucisses ou merguez. Mais c’est bien aussi.

Aspect du produit : les premières différences se sont faites sur ce critère. Bien sûr, il y a presque autant de façon de faire un américain préparé que de Belges, et toutes les recettes que nous avons testées étaient différentes. Chez Delhaize et Colruyt (surtout), on a aimé l’odeur de viande qui ressortait des produits. On sentait, rien qu’à l’odeur, que le produit était plus épicé chez Carrefour, mais cela sentait très bon aussi. Aspect similaire pour Aldi, même si on a repéré directement plus de morceaux de gras de viande, et que l’odeur était très discrète. Pour le produit Lidl, on a regretté la couleur très orange, plutôt digne d’un martino. Cela ne faisait pas naturel du tout, et on cherche encore l’odeur.

Valeur nutritionnelle : Nutri-score C pour tout le monde, on s’attendait pourtant à pire.

Lisibilité de l’étiquette : Delhaize et Carrefour sont les mauvais élèves pour ce critère. C’était écrit beaucoup trop petit pour être lisible. Chez Aldi, c’était plus lisible, mais insuffisant. Colruyt et Lidl s’en sortent mieux, mais ce n’est pas avec ce produit qu’on pourra donner des exemples de bonnes étiquettes. Dommage.

Goût : Aldi et Lidl sont recalés pour ce test. Pour le produit Aldi, on a surtout détesté la texture du produit. On sentait des morceaux de gras dans le haché, ce qui rendait l’américain granuleux et collant. C’était vraiment désagréable, et c’est dommage, car le goût n’était pas si mauvais en soi. Pour Lidl, c’est vraiment le manque de goût qui nous a déçus. La texture était correcte, mais à part quelques épices et sauces, on ne repérait pas le goût de la viande. La viande était par contre bien présente pour les produits Colruyt et Delhaize. On a apprécié ce produit qu’on peut servir tel quel avec des frites. Pour notre panel, Colruyt était même un cran au-dessus de Delhaize grâce à sa texture. Enfin, Carrefour propose un bon produit, mais on y goûtait un peu moins la viande.

Rapport qualité-prix : i on prend le prix au kilo, c’est assez uniforme : 13,69 € pour Delhaize, 13,95 € pour Carrefour, 13,26 € pour Lidl et 13,95 € pour Aldi. De son côté, Colruyt propose son produit à 10 € du kilo. Vous savez donc lequel choisir !