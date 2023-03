Intermarché et Delhaize: un nouveau week-end sous tension

Dans les entrepôts, plusieurs actions ont également eu lieu. Dans la nuit de vendredi à samedi, la tension est montée à Zellik. “La situation s’est tendue avec un déploiement de plusieurs combis de policiers qui étaient agressifs et qui prenaient en photo les travailleurs et travailleuses mobilisés. L’huissier n’a pas respecté la loi en ne voulant pas lire l’ordonnance aux grévistes. Vers 2h30, pour éviter tout affrontement nous avons pris la décision de lever un piquet et maintenir le deuxième. Nous condamnons ces déploiements totalement injustifiés visant un mouvement social légitime et qui durcira encore plus la situation. Notre détermination est encore plus forte”, pointe Jalil Bourhidane permanent CNE commerce.

Chez Intermarché, une quinzaine de magasins ont fermé ce week-end. “Mais, depuis samedi matin, un huissier tourne sur la Hainaut, avec une ordonnance du tribunal, cassant le droit de grève et de piquet, et ce jusqu’à lundi minuit. Inutile de dire que la direction de Mestdagh SA, avec ce genre d’attitude, alors qu’elle-même est régulièrement en porte-à-faux avec la réglementation, aggrave les tensions et préfère le bâton plutôt que la négociation. Cette décision patronale de judiciariser le conflit annonce un climat néfaste et explosif, alors que celui-ci était déjà tendu ! Tout cela est bien loin de la première annonce patronale à la reprise, criant haut et fort qu’une réelle concertation avec les syndicats aurait lieu”, commente de son côté Evelyne Zabus, pour la CNE.