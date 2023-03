La tension à son comble chez Delhaize: le politique va s’en mêler, un nouveau conseil d’entreprise pour du beurre?

Depuis l’annonce, le 7 mars dernier, du futur passage des 128 magasins intégrés de Delhaize sous le modèle de la franchise, les inquiétudes sont vives dans les rangs des employés de la chaîne au Lion. Immédiatement, de nombreux magasins ont fermé leurs portes et, à ce jour, près de la moitié des supermarchés intégrés n’ont toujours pas rouvert. Un premier conseil d’entreprise s’est tenu il y a quinze jours, mais il n’aura fallu qu’un quart d’heure aux représentants sociaux pour claquer la porte. Rebelote la semaine dernière, où patrons et syndicats sont restés une demi-heure autour de la table, se livrant à un véritable dialogue de sourds. Pour la direction, le passage en franchise est une nécessité et elle n’entend pas faire marche arrière. Pour les syndicats, ce modèle est hors de question et présente trop peu de garanties pour les travailleurs. Ils exigent donc que des alternatives soient étudiées. Deux positions en totale opposition donc, et c’est avec les mêmes intentions que les deux parties se retrouveront ce mardi matin.