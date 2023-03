Voici les lauréats du concours "Élu Produit de l’Année"

Plus de 10 000 consommateurs belges ont ainsi testé et évalué de nombreux produits innovants et ont élu 60 produits pour leur caractère innovant et attractif. L’institut de recherche indépendant NielsenIQ a mené l’étude et intégré les résultats des tests en situation réelle de consommation réalisés par le fournisseur d’insights treetz. Au total, 60 produits de marques nationales et de marques distributeurs ont pu se distinguer et sont récompensés pour leurs innovations.

Mais décrocher le Graal a un coût car “Elu Produit de l’Année” est aussi une machine de marketing bien rôdée. Outre les 2 500 € de frais d’inscription, les marques doivent aussi s’acquitter de droits d’exploitation du logo tout au long de l’année. La facture s’alourdit alors de 12 500 € (HTVA) pour une exploitation dans la communication sur le point de vente, sur des imprimés et annonces, outdoor, internet (excepté dans les vidéos) et sur les emballages. Pour pouvoir exploiter le logo en vidéo, radio et télé, c’est même 16 000 € (HTVA). Mais arborer le logo c’est aussi l’assurance de voir ses ventes s’envoler. “Le logo permet de réaliser jusqu’à 25 % d’augmentation des ventes ainsi qu’une augmentation moyenne de 260 % du nombre d’acheteurs selon les performances observées par le passé”, indiquent les organisateurs du concours.

“Depuis 37 ans en France, nous soutenons l’innovation et mettons les consommateurs en contact avec des produits nouveaux et innovants. En cette période de mutation du commerce, de dureté dans les négociations, d’augmentation du prix des matières premières, et d’inflation, il faut des armes efficaces pour convaincre les consommateurs. Les marques doivent faire valoir leurs atouts de manière encore plus visible et forte”, indique Philippe Gelder, Président et CEO – Élu Produit de l’Année Monde. “Cette année, pour la 15ème année en Belgique, des dizaines de marques nationales et de distributeurs ont soumis leurs candidatures au concours Élu Produit de l’Année. Tous les produits, de maximum 24 mois de présence sur le marché, étaient éligibles. Les consommateurs sont seuls juges, l’évaluation comprend une enquête de perception de 500 consommateurs en moyenne qui font partie du groupe cible spécifique et qui sont des consommateurs effectifs ou potentiels du produit. Ils évaluent les produits notamment sur leur caractère innovant/nouveau, leur degré d’attractivité et leur propension à générer l’achat.”

Les innovations concernent, entre autres, le produit lui-même, la recette, le mode de production ou l’emballage. “L’approche est globale et intègre toutes les variables du marketing mix. L’enquête de satisfaction sur l’usage du produit, se réalise via un test du produit en situation réelle de consommation depuis l’intention d’achat jusqu’au domicile en passant par le point de vente. Ceci auprès d’au moins 120 familles (grâce à une application, le consommateur se rend sur le point de vente, achète le produit et le teste à domicile, après quoi il évalue le produit et est remboursé une fois l’évaluation complète du produit validée).”

Dix marques ont également été primées

Pour la première fois, Élu Produit de l’Année a aussi consacré dix marques, qui pourront utiliser le label “Élue Marque de l’Année” dans leur communication durant un an. “L’évolution actuelle exige des marques de rassurer sur leur démarche globale. C’est dans ce contexte d’incertitudes que les consommateurs recherchent plus que jamais des repères forts, de réassurance et de garantie, quant à l’approche globale des marques pour leur donner leur confiance.”

Tout comme pour Élu Produit de l’Année et Élu Produit Distributeur de l’Année, le concours repose uniquement sur l’évaluation de consommateurs, par le biais d’une étude robuste et mondiale, gérée et traitée par un institut indépendant : NielsenIQ en Belgique. “Pour cette première année, 10 marques ont été plébiscitées par les consommateurs : le début d’une compétition qui ne manquera pas de susciter un grand intérêt pour l’édition 2024 !”

Les gagnants “Élue Marque de l’Année” sont AG Insurance, Century 21, Willems Verandabouw, Carrefour, Sensodyne, Sheba, Bosch, Vaillant, Facq et Sleepy