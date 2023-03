Delhaize demande la nomination d'un médiateur social

"Delhaize a l'intention de convertir en magasins Delhaize indépendants, ses 128 supermarchés en gestion propre en Belgique, avec l'ambition d'assurer un avenir durable à l'entreprise et à ses employés sur le marché très concurrentiel de la vente au détail en Belgique. Le seul objectif de ce changement est de stimuler la croissance et donc la rentabilité de ces 128 supermarchés. Dans les supermarchés concernés, il n'y aura pas d'impact sur l'emploi, puisque tout le personnel sera transféré vers les nouveaux gérants indépendants, tout en maintenant les salaires et les conditions de travail. Les employés de nos supermarchés indépendants seront protégés par un cadre juridique clair, à la fois pendant la transition et à l'avenir, de la même manière qu'ils le sont actuellement. Tous les employés concernés conserveront leur emploi et pourront poursuivre leur carrière dans les futurs magasins autonomes, en conservant leur salaire et leurs conditions de travail actuels sans limitation dans le temps. Delhaize l'a également confirmé par écrit dans une lettre envoyée à tous les employés concernés", indique l'enseigne au Lion dans un communiqué de presse.

Des propos qui ne rassurent pas réellement dans les rangs des représentants du personnel, qui remettent d'ailleurs largement en cause le modèle de la franchise, que ce soit chez Delhaize ou chez ses concurrents. L'enseigne au Lion assure avoir "beaucoup de compréhension pour l’émotion et les interrogations de ses collaborateurs. La direction de Delhaize veut, et va donc, poursuivre ses efforts pour rendre ce dialogue social possible. En demandant la désignation d'un médiateur social, Delhaize veut donner toutes ses chances au dialogue social dans l'intérêt des travailleurs. Cela devrait permettre de fournir toutes les informations complémentaires sur le plan d'avenir, de répondre à toutes les questions de nos partenaires sociaux et de nos collaborateurs et d’entamer la discussion sur les mesures d’accompagnement de ce plan. Delhaize a toujours respecté le dialogue social et la législation sociale et continuera à le faire à l’avenir", poursuit la direction par voie de communiqué.

Afin d'assurer un dialogue social serein, Delhaize choisit de mener le dialogue social au sein du conseil d'entreprise et non par le biais des médias ou de forums publics, conclut le communiqué.