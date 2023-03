La saison des asperges prend du retard : “la météo n’aide pas et les prix grimpent”

À l’approche de Pâques, les amateurs d’asperges attendent avec impatience leur arrivée chez les marchands de légumes, ou encore dans les grandes surfaces. Mais les asperges sont sensibles à la météo, et il n’y a aucune date fixe pour le lancement de la saison. Cette année, la météo capricieuse joue en effet des tours aux producteurs, et il faudra se montrer patient. “On est encore loin du compte pour le moment, confirme Bernard Deconinck, producteur d’asperges. Les asperges ne sont pas près de sortir vu les températures qui fluctuent beaucoup. On passe de 0 à 17 degrés d’un jour à l’autre, et on annonce encore du froid d’ici le week-end de Pâques. Si on ajoute à cela le mois de février qui a été très sec, cela n’arrange rien.”