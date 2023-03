Les chiffres fous du commerce en ligne: les Belges ont acheté pour près de 15 milliards d’euros sur Internet en 2022

”Les Belges continuent à se frayer un chemin dans le paysage en ligne. En effet, nous constatons qu’il y a encore une croissance significative sur le marché. Par exemple, 15 % de toutes les dépenses de produits sont déjà réalisées en ligne. Pour les services, ce chiffre atteint même 66 %”, déclare Greet Dekocker, directeur général de BeCommerce. ” Par rapport à il y a cinq ans, le nombre d’achats en ligne a augmenté de 75 %. Le montant moyen dépensé par les Belges est également en hausse. Au cours du dernier trimestre 2022, le montant moyen était de 537 euros. C’est 14 % de plus que pour la même période de l’année précédente.”

Avec une croissance de 22 % l’an dernier, les dépenses liées aux achats en ligne sont largement portées par le secteur des services, branche qui a vu son chiffre d’affaires grimper à 6,7 milliards d’euros (+53 %).

Les trois principales catégories du segment des services représentent 80 % des dépenses totales en services. La catégorie des voyages à forfait arrive en tête avec 41 %, suivie des billets d’avion et hébergements avec 27 % et des entrées pour des activités récréatives et événementielles avec 13 %.

”Nous constatons que ces catégories suivent une courbe croissante. Les chiffres du dernier trimestre 2022 le confirment également. Ces trois premières catégories sont toutes en progression par rapport à la même période de l’année précédente”, poursuit Greet Dekocker. “Si nous examinons les tendances de ces dernières années, nous constatons qu’il y a encore une marge de croissance. Par exemple, pour l’instant, seule la catégorie des voyages à forfait se situe au même niveau qu’avant la crise sanitaire.”

Au niveau des produits, c’est l’habillement qui arrive en tête (22 %) devant l’alimentation et les biens connexes (15 %) et les chaussures et accessoires (11 %). En revanche, les catégories qui avaient tiré profit de la pandémie sont aujourd’hui en recul, à savoir les articles informatiques, les appareils ménagers et les jouets.

Au quatrième trimestre 2022, 45,7 millions d’achats en ligne ont été effectués. Cela représente 12 % de l’ensemble des achats sur le marché global. C’est autant qu’en 2020. Cela démontre aussi que si l’on s’attendait à voir les achats hors ligne exploser après la crise sanitaire, c’est loin d’être le cas. La part des achats en ligne par rapport au marché total a fluctué entre 12,4 % au quatrième trimestre 2021 et 12 % au quatrième trimestre 2022. La tendance demeure donc clairement constante.

”Les résultats du BeCommerce Market Monitor montrent que les achats en ligne ont trouvé leur place sur le marché global. Les consommateurs belges indiquent aussi clairement leur confiance dans les achats en ligne. Près de 9 acheteurs en ligne sur 10 se disent satisfaits des achats en ligne réalisés à la fin de 2022”, conclut Greet Dekocker. “Ce sont des signaux importants, tant pour le secteur que pour les consommateurs. En tant que fédération sectorielle, nous nous engageons pleinement à créer un lien de confiance entre les deux. Il est clair qu’ils se trouvent de plus en plus souvent et de mieux en mieux. Ce qui est tout à fait réjouissant.”