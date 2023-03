À l’approche de Pâques, les œufs en chocolat se comptent par millions dans les rayons : voici tous les chiffres fous

Le hard-discounter a même créé un code couleur à découvrir sur son site internet pour éviter les mauvaises surprises quand on déballe un œuf à la maison. Du côté de chez Colruyt, les différentes enseignes du groupe mettent également le paquet. Premier exemple avec les magasins Colruyt. “En 2022, nous avons vendu 1,4 million de kilogrammes de chocolat et de bonbons pendant la période de Pâques, ce qui représente environ la moitié de l’Atomium en chocolat et en bonbons, apprend-on. L’année dernière, nous avons vendu 250 tonnes d’œufs de Pâques en vrac. Les œufs en vrac remportent chaque année un franc succès. Dans les magasins, un code QR est à côté des œufs, de sorte que les clients peuvent facilement y trouver leur saveur préférée. Pour les meilleures ventes, on retrouve les sachets d’un kilo de mélange d’œufs de Pâques, le lapin de Pâques de Boni et les œufs Milka 5 parfums.”

Pour les autres enseignes, le catalogue est également adapté. “Chez Bio-Planet, vous trouverez de nombreux chocolats délicieux et biologiques de marques belges. Nous excellons notamment dans une gamme spécifiquement adaptée aux enfants allergiques au gluten et au lactose, avec plus de 25 références au choix. Ce sont surtout les variétés de chocolat noir qui sont les références les plus vendues par Bio-Planet. De leur côté, les magasins Spar Colruyt Group vendent quelque 31,5 tonnes de petits œufs de Pâques Milka et près d’une tonne d’œufs en vrac (les mêmes saveurs que chez Colruyt). Les saveurs classiques, œufs entiers ou fourrés au praliné, sont les plus populaires.”