Le grand test des marques : on est parti à la chasse aux meilleurs œufs de Pâques, voici notre verdict (COMPARATIF)

Aspect du packaging : Milka est sans conteste la marque référence dans la grande distribution. Si d’autres grandes marques belges sont certainement plus qualitatives, Milka reste la référence des consommateurs et réalise les meilleures ventes. Son packaging se repère d’ailleurs très facilement, avec sa couleur mauve caractéristique. Pour le reste, on a aimé le design du paquet vendu chez Aldi, avec des couleurs pâles et des dessins modernes. Le contrat est rempli aussi pour Carrefour, Colruyt et Delhaize, et tous les éléments rappellent Pâques. Enfin, le paquet Lidl ne nous a pas plu. Il ne fait pas assez penser à la période de Pâques (pas de lapin, de petites fleurs ou autres). En ce qui concerne l’emballage des œufs en eux-mêmes, Milka reste toujours mauve, avec un petit emballage où on retrouve des dessins et le nom de la marque. Aldi, Lidl et Colruyt misent sur la couleur bleue pour le chocolat au lait, tandis que Carrefour mise sur le doré. Cela change, mais peut porter à confusion.

Aspect du produit : un premier petit plus est à mettre à l’actif de Colruyt, Aldi et Carrefour, puisqu’ils sont un peu plus grands que les autres. Dans l’ensemble, aucun œuf n’est décevant quand on le déballe. Ils ont tous une odeur agréable et un moulage différent. L’odeur de Milka se démarque tout de même des autres, avec un peu plus de subtilité.

Valeur nutritionnelle : Nutri-score E pour tout le monde, on s’y attendait.

Lisibilité de l’étiquette : Lidl et Carrefour ratent le coche sur ce critère. C’est écrit beaucoup trop petit, et dans une couleur qui se rapproche trop de celle du paquet (Lidl). A contrario, Aldi et Milka présentent une étiquette très lisible, et un tableau. Pour Colruyt, c’était correct, même chose pour Delhaize.

Goût : on commence avec Aldi. Si le goût est très correct, on a été écœuré au bout du premier œuf… C’était beaucoup trop sucré et donnait plus soif qu’autre chose. Le produit vendu chez Lidl était déjà beaucoup moins écœurant. Par contre, on a regretté le goût du chocolat, qui faisait plutôt penser à de la poudre de cacao. Un goût de chocolat qu’on a par contre retrouvé chez Colruyt. Par contre, le sucre était à nouveau trop présent, même si c’était moins écœurant qu’Aldi. On a trouvé le goût des œufs en chocolat assez similaire chez Delhaize. Pour la grande marque, on ne peut pas dire que cela ait le goût d’un bon chocolat artisanal, mais le goût est tout à fait différent de la concurrence. On peut le repérer à l’aveugle. Cela dit, cela reste très sucré et un peu écœurant tout de même. Les seuls œufs qui concurrencent la grande marque viennent en fait de Carrefour. Il s’agit de la bonne surprise de ce test, avec un bon goût de chocolat. Si cela ne vaut pas tout à fait Milka, c’est une bonne alternative.

Rapport qualité-prix : le moins bon, Aldi, est aussi le moins cher : 1,19 €, mais pour 150 g. Milka propose un sachet de 100 g pour 1,79 €. Ce n’est pas le plus cher puisque Delhaize propose un paquet de 250 g à 2,79 €. Pour le reste, Carrefour (200 g), Colruyt (250 g) et Lidl (250 g) vendent leur paquet à 1,99 €.