Nouveautés, travaux, calendrier étendu : ce qu’il faut attendre de la saison 2023 dans les parcs d’attractions belges

Un nouveau monde à découvrir cet été à Walibi

Premier rappel, des travaux sont à attendre à Aqualibi cette année, comme nous en avions déjà parlé il y a quelques semaines. “En décembre 2023, Aqualibi s’agrandira de 1 000 m² pour accueillir une tour de 25 m de haut contenant 4 toboggans inédits au Benelux ! De plus, plusieurs actions sont menées en ligne avec la trajectoire de neutralité carbone du parc aquatique. Coût global du projet : 30 millions d’euros”, rappelle le parc d’attractions.

Ensuite, le parc a annoncé la semaine dernière l’ouverture d’un nouveau monde au début de l’été. “Cet été, le parc Walibi accueillera encore une nouvelle attraction familiale – dont la thématisation plongera les visiteurs au cœur du Far West. Elle se situera dès lors dans la zone Western du parc, à quelques pas du Dalton Terror. Son nom – choisi par la communauté de fans du parc à l’issue d’un jeu concours – fait référence au train desservant, au XlXe siècle, la ville minière de Silverton, perdue à 3 000 m d’altitude dans les Rocheuses (Colorado)”, a communiqué le parc wavrien.

Lancement réussi à Pairi Daiza, une période de Pâques étendue sur six semaines

©Pairi Daiza

Le plus beau zoo d’Europe a ouvert ses portes à l’occasion des vacances de Carnaval, déjà. Une ouverture qui a coïncidé avec l’inauguration de la nouvelle entrée du parc. Un nouvel investissement majeur qui en appelle d’autres puisqu’Éric Domb a annoncé en février 350 millions d’investissements dans les quatre années à venir. On parle notamment d’un parc aquatique. Pour les vacances de Pâques, Pairi Daiza prévoit des activités, dont la traditionnelle chasse aux œufs, mais aussi la floraison de dizaines de plantes. Des naissances sont également attendues. “Pâques et le printemps, c’est une période importante pour les naissances à Pairi Daiza. Après un takin doré, des renards volants de Lylé, un girafon, un premier lémurien ou les nombreux oiseaux et poissons nés début mars, la cigogne va apporter beaucoup de bébés dans le Royaume enchanté des Animaux ces prochaines semaines. Chaque année, ce sont des dizaines de petits qui voient le jour sous l’œil attentif de l’équipe zoologique. La période de Pâques est une belle occasion de faire leur connaissance et de rendre visite aux 7 500 autres animaux du Parc.”

a newborn giraffe at the Pairi Daiza animal park

De nouveaux investissements à Plopsaland, mais aussi une nouvelle règle pour les visiteurs

Le groupe Plopsa a annoncé une nouvelle règle majeure qui va entrer en vigueur dans ses parcs. Désormais, il sera interdit de fumer, même dans les espaces extérieurs. Au niveau des investissements, d’autres nouveautés sont à découvrir en 2023. “D’un budget de 12,5 millions d’euros et seulement deux ans après avoir l’ouvert de l’une des meilleures montagnes russes d’Europe du nom de “The Ride To Happiness”, Plopsaland De Panne continue sa dynamique d’investissement et de développement. Cette nouvelle zone intérieure voit l’ajout d’un Dark Ride, accompagné d’un théâtre, d’une boutique, d’un restaurant, mais également d’une aire de jeu. Une zone colorée, ayant pour thématique Bumba, un clown espiègle tout droit issu d’une série télévisée particulièrement populaire en Belgique”, indique le parc.

Six nouveautés et deux nouvelles attractions à Bellewaerde

La saison 2022 a été une belle réussite, et Bellewaerde va continuer ses investissements cette année. 16 millions d’euros sont sur la table pour revoir une bonne partie du parc, même si des travaux sont en cours et perturberont un peu les visiteurs. On y retrouvera à terme six grandes nouveautés, dont deux nouvelles attractions.

Une attraction phare disparaît du paysage à Bobbejaanland, mais un nouveau monde arrive

Ouvert depuis 1991, l’Indiana River ne sera plus accessible cette année. L’attraction va connaître un grand lifting et sera totalement repensée. A contrario, un nouveau monde sera à découvrir : Mystery Bay. “Il raconte l’histoire d’un groupe d’aventuriers qui tentent de survivre sur une île où son volcan est sur le point d’entrer en éruption. Les passagers des bûches suivront les traces des aventuriers dans leurs aventures”, détaille le parc.