Le blocage continue chez Delhaize : “Les magasins fermés le resteront au moins jusqu’au 18 avril”

Ce qu’il ne cache pas non plus, c’est que cette grève coûte beaucoup d’argent à la marque au Lion. “Nous ne pouvons pas communiquer de chiffres, mais on parle évidemment de beaucoup, beaucoup d’argent…”

Et Manu Gonzalez, permanent CNE de donner son avis. “La pression est grande chez Delhaize, et le week-end de Pâques est un des plus importants pour eux, après les fêtes de fin d’année”, lance-t-il.

À lire aussi

Mais pas question pour autant de mettre fin au mouvement qui a commencé il y a près d’un mois. “Il n’y a aucune avancée dans les discussions avec la direction, et ils mettent une pression énorme sur les travailleurs. On empêche les grévistes de rentrer dans le bâtiment pour aller aux toilettes, on empêche les assemblées, les managers sont appelés plusieurs fois par jours et se retrouvent dans une situation délicate, etc”, détaille Manu Gonzalez.

Du côté de Delhaize, si on avoue que des huissiers sont envoyés sur place, il s’agirait d’une manière de renouer le dialogue. Mais quid de la suite des événements ? S’il n’y avait pas de conseil d’entreprise ce mardi, d’autres réunions sont prévues. “Dans le cadre de notre annonce, le processus voulait qu’il y ait trois conseils d’entreprises pour que les employés et syndicats puissent poser leurs questions. Ces trois conseils ont eu lieu, et le prochain – un conseil d’entreprise classique – est prévu le 24 avril”, précise Roel Dekelver.

Quelques jours avant, le 18 avril, une réunion de conciliation aura lieu avec le conciliateur désigné par le ministre Dermagne. “Nous n’avons pas l’intention de changer notre position jusqu’au 18 avril minimum, prévient Manu Gonzalez. Delhaize fait tout pour mettre la pression et désinformer ses employés, ce n’est pas acceptable.”