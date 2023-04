Malgré le succès grandissant des boissons en canette, rien ne se concrétise pour leur consigne: "On reste à quai alors que nos voisins avancent"

En France, un article de nos confrères du Parisien indique ainsi que la vente de canette a augmenté de 3,2 % entre 2021 et 2022, soit près d’un quart (22,6 %) du marché des boissons vendues en magasins. Des chiffres qui ont aussi augmenté en Belgique, alors que les formats se diversifient. Il y a évidemment les formats classiques de 33 et 50 cl, mais on passe aussi par 15, 25 ou 75 cl en fonction du modèle et de la boisson.

Et le goût, dans tout cela ? Certains disent qu’une canette altère le goût d’un breuvage, d’autres que cela ne change rien. Et puis il y a les producteurs qui adaptent leur recette au contenant, pour offrir de nouvelles saveurs. C’est le cas de certains brasseurs qui optent pour la canette pour donner une plus-value à certaines bières spéciales.

Un sujet qui porte à débat, et qui permet également de rebondir sur ce qui est un marronnier. Car quand on évoque les canettes, l’idée d’une consigne revient directement. Cela fait des années qu’on l’évoque, mais qu’on ne voit rien venir. Dernièrement, Les Engagés ont relancé le débat via une pétition. “En Wallonie, on constate que la majorité avance à reculons. Elle lance une enquête de faisabilité mais, sous la pression des opposants au système, rien ne se concrétise, a pointé le chef de file des centristes au parlement régional, François Desquesnes. On reste à quai alors que nos voisins avancent. Nous avons donc décidé de passer à un autre mode de communication pour donner un signal clair aux autorités : il faut changer le système et donner de la valeur à ces canettes.”