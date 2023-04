Attention si vous avez acheté ce produit chez Aldi: il pourrait contenir des traces salmonelle

Les clients sont priés de rapporter le produit au magasin. Le produit sera remboursé.

Les symptômes possibles d'une infection à la salmonelle sont la fièvre, les crampes abdominales et la diarrhée, et ce dans les 12 à 48 heures suivant la consommation de l'aliment contaminé. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées courent un plus grand risque d'infection.