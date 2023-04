Le prix des fruits et légumes continue de flamber, les producteurs belges sous pression: "Bloquer les prix est trop dangereux pour le secteur"

Mais ces chiffres ne restent que théoriques. Test Achats a publié son rapport mensuel sur l’inflation dans la grande distribution. Pour la première fois, la hausse des prix en 12 mois dépasse les 20 %. “Au mois de mars, elle a culminé à 20,6 %. Cela est dû en grande partie aux légumes, qui étaient en moyenne 31 % plus chers en mars 2023 qu’en mars 2022. Il n’est donc pas surprenant que les trois produits alimentaires qui ont le plus augmenté en mars 2023 soient la laitue iceberg (+ 53 %), le concombre (+51 %) et les oignons (+ 50 %)”, détaille l’association de défense des consommateurs.

Ce qui est de plus en plus frappant, ce que des produits sains et recommandés comme les fruits et les légumes ne cessent d’augmenter. Cela s’explique de différentes manières. Le fameux “tout augmente” peut évidemment être utilisé, puisque les producteurs belges ou étrangers ont vécu la hausse des prix de l’énergie. En outre, le marché des fruits et légumes est soumis à différents facteurs sensibles qui peuvent faire bouger les prix. Ces derniers mois, plusieurs éléments se sont superposés, comme l’explique Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt Group. “C’est une sorte de lasagne, confirme-t-elle. Au niveau de l’approvisionnement en légumes du Sud, le marché est sous pression pour différentes raisons. Premièrement, il y a eu moins de cultures locales sous serre en raison des coûts énergétiques. Par exemple, cet hiver, il n’y avait pratiquement pas de tomates belges vu que de nombreux producteurs n’ont même pas démarré leur culture. C’est 800 hectares de tomates en moins, ce qui a mis plus de pression sur l’Espagne et le Maroc que les autres années. Ils ont augmenté leur production mais pas suffisamment pour absorber la demande. Il faut noter que depuis début mars, l’offre locale se “remplume”. On peut donc raisonnablement penser que la situation va s’améliorer les prochaines semaines. Ensuite, on a connu un problème de virus en Espagne et au Maroc, ce qui a provoqué un rendement plus faible. Enfin, on a observé des conditions climatiques froides dans le sud de l’Europe, et donc un ralentissement de la croissance. Il commence à faire un peu plus chaud maintenant et les températures glaciales de la nuit s’estompent. Le fait qu’il y ait moins d’offre a entraîné inexorablement une hausse des prix.”

On évoque également l’explosion du prix des engrais pour justifier une partie de la flambée des tarifs. Mais les choses commencent à aller dans le bon sens à ce niveau-là. “Le prix des engrais a presque diminué de moitié (+-500 €/tonne) par rapport au pic de l’année dernière (+-900 €/tonne). De nombreux producteurs se sont engagés à payer des prix assez élevés pour être sûrs d’obtenir le volume nécessaire (ce qui n’était pas nécessaire, rétrospectivement). Si nous comparons les prix avant la crise, nous étions à +-350€/tonne. Le prix de l’engrais fera certainement grimper le prix de la production. Mais à nouveau, le prix final est déterminé par l’offre et la demande”, précise encore Nathalie Roisin.

Voilà donc ce qui peut expliquer les hausses de prix de ces derniers mois. Mais qui dit début du printemps dit évidemment retour de l’offre saisonnière des producteurs belges. Selon Colruyt, cela permettra de stabiliser les prix. Un avis que ne partage pas forcément Emmanuel Grosjean, coordinateur au Collège des Producteurs agricoles de Wallonie. “Il ne faut en tout cas pas attendre de diminution des prix, prévient-il. Nous avons négocié et obtenu de nouveaux accords avec les distributeurs, et les tarifs sont évidemment à la hausse, pour des raisons logiques. Par contre, nous ne représentons que 30 % du prix en magasin. Ce sont les distributeurs qui fixent le reste du prix avec leurs marges.”

Il appelle également à plus de réalisme sur le marché. “Je prends l’exemple des pommes, qui sont en surproduction en Belgique cette année. Les producteurs en ont encore plein les bras, mais les distributeurs vont en chercher à l’étranger…”

Et si les coûts de production augmentent, de même que le prix final dans les commerces, il n’existe pas de solution miracle. “Bloquer les prix ? C’est dangereux car le secteur est trop dépendant de la météo ou de certaines maladies. Les prix peuvent tellement varier d’une année à l’autre. Il faut aussi arrêter de faire croire au consommateur que cela ne coûte rien de s’acheter à manger. La guerre des prix a trop duré. En ce qui concerne la baisse de la TVA, nous y travaillons et nous en discutons. Le danger, c’est de baisser la TVA d’un côté pour l’augmenter de l’autre. Or, les agriculteurs ont souvent plusieurs activités, comme le commerce de la viande, par exemple”, rappelle-t-il.