Orangina demande de ne pas consommer vos bouteilles si vous les avez achetées dans certains supermarchés

Dans certains cas, le goulot de la bouteille PET était légèrement endommagé au cours du processus de production, de sorte qu’un petit morceau de plastique pouvait se retrouver dans la boisson rafraîchissante lorsqu’elle était consommée. Entre-temps, le problème a été résolu, assure Schweppes Suntory.

Les clients qui ont acheté l’Orangina sont priés de ne pas consommer la boisson gazeuse et de la rapporter au point de vente. Les bouteilles de 50cl étaient en vente chez Albert Heijn et Jumbo depuis le 1er mars et ont une date de péremption du 05/09/2023.