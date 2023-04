Le grand test des marques s’est penché sur les flans au caramel : la grande marque cinq fois plus chère… et sans valeur ajoutée !

Aspect du packaging : Pour la grande marque, nous avons choisi La Laitière. Une référence qui avait d’ailleurs une revanche à prendre suite au test du riz au lait. Pour le packaging, cela reste une référence avec ce fond jaune caractéristique et cette image de la bien connue laitière. Le jaune est d’ailleurs utilisé par la majorité des autres marques. On a aimé le packaging de Lidl, très enfantin et moderne. Même chose pour Carrefour, on sent que le public cible a moins de 12 ans. Pour Aldi, on a trouvé le design un peu démodé. Et si le produit est bien mis en avant, c’est un peu trop beau par rapport à la réalité. Les deux dernières marques, Colruyt et Delhaize, n’ont pas opté pour le fond jaune. Pour Colruyt, les flans n’existent qu’en produit blanc classique. Et chez Delhaize c’était plutôt joli mais un peu démodé également.

Aspect du produit : Pour Delhaize et Lidl, les mieux notés, le flan sentait bon et restait bien compact quand on le retournait sur une assiette. Le caramel n’était pas trop liquide non plus. Deux réussites. Pour Aldi et Colruyt, c’était aussi très correct, même si le caramel était plus coulant et que l’odeur était moins présente. Enfin, les deux marques en échecs sont La laitière et Carrefour. Les flans étaient beaucoup mous et ne tenaient pas bien “debout”, et on cherche encore l’odeur du produit. Carrefour s’en sortait tout de même un peu mieux.

Valeur nutritionnelle : pour un dessert, il y a pire, puisque tous les flans obtiennent un Nutri-Score C. On peut donc en déguster de temps en temps.

Lisibilité de l’étiquette : Comme pour les riz au lait, La Laitière ne montre pas l’exemple. C’était trop petit et trop peu d’infos s’y retrouvaient. Chez Carrefour, c’était encore pire, et c’était presque illisible. Chez Delhaize, c’était correct mais écrit un peu petit, tandis que les autres méritent de très bonnes notes.

Goût : La Laitière n’y arrive toujours pas. C’était beaucoup trop fade, et cela manquait de caramel. Un caramel qui avait d’ailleurs un goût un peu amer. Carrefour accompagne encore une fois la grande marque dans ces mauvais critères. S’il n’y avait pas de goût douteux, c’était aussi trop fade. Et pour les deux produits, la texture n’était pas non plus au rendez-vous. Aldi propose un produit correct, mais sans folie non plus. De plus, cela goûtait la vanille industrielle. Tout y est, mais il manque un petit quelque chose pour vraiment se régaler. C’était un peu (et très similaire) chez Colruyt et Delhaize. Bonne texture, goût plaisant et caramel au rendez-vous. Et le meilleur produit selon notre panel vient de chez Lidl. C’est la texture du produit qui a fait la différence, en plus d’un bon équilibre entre tous les autres éléments.

Rapport qualité-prix : tout augmente, mais on se demande si certains ne se moquent pas de consommateurs. Voici une preuve concrète. Tous les produits proposent 4 pots de 100g, c’est donc facile à comparer. Pour la grande marque, il faut débourser 3,79€. Un tarif qui descend à 0,85€ chez Delhaize et 0,79€ pour toutes les autres marques ! C’est simple, la grande marque est presque 5 fois plus chère que le reste.