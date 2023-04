Vous ne savez que faire de vos œufs de Pâques? Voici comment les conserver au mieux

1. Pourquoi les œufs ne sont-ils pas conservés au réfrigérateur dans les magasins ?

”Vous l’avez peut-être remarqué : dans les magasins, les œufs sont conservés en dehors du réfrigérateur, alors qu’à la maison, vous les mettez directement dans le réfrigérateur. Il y a une très bonne raison à cela ! En effet, les œufs doivent être maintenus à une température constante pour conserver leur qualité. Une fluctuation de la température peut provoquer de la condensation sur la coquille de l’œuf. Des bactéries peuvent facilement se développer sur la coquille à cause de ce phénomène de condensation et pénétrer dans l’œuf par la coquille poreuse. Les fluctuations de température sont donc évitées autant que possible dans le circuit de vente.”

2. Quelle est la meilleure façon de conserver les œufs ?

”Il est conseillé de conserver les œufs au frais et à l’abri de la lumière pour préserver leur fraîcheur et réduire le risque de salmonellose. Il est préférable de conserver les œufs dans leur emballage d’origine au réfrigérateur. Attention, les odeurs peuvent pénétrer par la coquille poreuse des œufs. Évitez donc de les conserver à proximité d’aliments fortement parfumés (comme l’ail ou le poisson fumé). Le contact avec l’humidité doit également être évité, car les bactéries peuvent pénétrer dans la coquille et contaminer l’œuf. Les œufs propres se conservent plus longtemps que les œufs sales. Ne les rincez pas, mais nettoyez-les avec un chiffon.”

3. Combien de temps puis-je conserver les œufs ?

”Un œuf cru se conserve environ quatre semaines à partir de la date de ponte. Si vous avez vos propres poules, veillez à noter la date de ponte sur la coquille. Un œuf frit, bouilli ou traité dans des plats peut être conservé au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Vous avez des doutes ? Faites le test : Observez, sentez, goûtez. Vous pouvez également congeler les œufs. Pour ce faire, il est préférable de retirer les œufs frais de leur coquille car elles risquent de se briser à des températures négatives. Les œufs frits, comme les œufs brouillés ou les omelettes, mais aussi les œufs incorporés dans un plat peuvent être congelés sans problème. Enfin, les œufs durs ne peuvent pas être conservés au congélateur, car ils obtiennent alors une texture étrange.”

Buzet oeufs poules volailles éleveur agriculture Afsca sécurité alimentaire Fipronil contamination ©Jean Luc Flemal

4. Comment vérifier la fraîcheur d’un œuf ?

L’Afsca propose deux tests. D’abord, le test du flotteur. “À l’intérieur d’un œuf se trouve une chambre à air qui s’agrandit au fur et à mesure que l’œuf vieillit. Placez un œuf frais dans un bol d’eau salée et vous verrez que l’œuf coulera au fond. Plus l’œuf est vieux, plus le côté émoussé flottera vers le haut. Si votre œuf flotte jusqu’au sommet du verre, il s’agit d’un vieil œuf et il vaut mieux ne plus le consommer.”

Le second, c’est le test d’écoute. “Le blanc d’œuf donne également des informations sur la fraîcheur. Avec un œuf frais, le blanc est ferme. Tenez l’œuf près de votre oreille et secouez-le doucement. Si c’est un œuf frais, vous n’entendrez presque rien. Si vous faites de même avec un œuf plus vieux, vous entendrez le contenu bouger.”

5. Que signifie le code apposé sur les œufs ?

”Les œufs vendus dans les magasins doivent porter un cachet avec un code. Le code commence par un chiffre de 0 à 3 qui représente le type d’élevage (0 = biologique, 1 = en plein air, 2 = en liberté, 3 = en cages aménagées – bien-être animal). Vient ensuite le code du pays d’origine (par exemple BE = Belgique ; NL = Pays-Bas) et enfin le numéro d’enregistrement du producteur attribué par l’AFSCA. Vous trouverez bien d’autres informations sur l’emballage des œufs ! Vous y trouverez certainement les informations suivantes : la classe de qualité, la classe de poids, la date limite de consommation (DLC) et la recommandation de conserver les œufs au frais après l’achat.”