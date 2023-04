Barilla fait polémique avec sa carbonara inclusive : “Cela en dit long sur la crise que nous vivons actuellement”

A priori, pas de quoi s’insurger. Si tout le monde peut profiter d’une carbonara, pourquoi pas ? Mais ce qui soulève un tollé sur les réseaux sociaux et dans certains médias français, c’est le message qui entoure ces recettes. Selon certains, Barilla ferait passer le message selon lequel celui qui mange une carbonara classique (encore faut-il se mettre d’accord sur la recette) exclurait ceux qui ne peuvent pas en manger, quelle que soit la raison.

Nous avons regardé la vidéo de la campagne de Barilla, et le message n’est pas aussi clair. Non, les mangeurs de sauce carbo à base de porc, d’œufs et de crème (le vrai carbo se cuisine plutôt sans crème, attention) ne sont pas des vilains qui doivent changer leur alimentation. Mais le message peut avoir un double sens, quand on lit la formule “la nourriture devrait rapprocher les gens. Elle ne devrait pas les diviser”. On peut y voir une ouverture vers toutes les formes de régimes alimentaires, et c’est positif. Mais on peut aussi penser qu’il faudrait revoir la recette ancestrale (?) de la carbonara pour l’ensemble de la population.

Il n’y a pas de mauvaise publicité

Barilla a au moins réussi une chose : faire parler de la marque et de sa campagne. Ne dit-on pas qu’il n’y a pas de mauvaise publicité ? Nous avons posé la question à Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola. “Les Américains disent toujours qu’il n’y a rien de tel qu’une mauvaise publicité car cela donne encore plus de visibilité, souligne-t-il. Mais en Europe, il y a un côté plus latin et catholique qui pousse à communiquer de manière plus lisse, plus positive, au meilleur moment possible, etc.”

Selon lui, la question mérite même une analyse plus large. “La carbonara, c’est typiquement un plat de crise, poursuit-il. C’est accessible à tous, pas cher et gourmand. Pour Barilla, élargir son public-cible est une bonne idée. Mais le risque est aussi de perdre son public initial, qui rejetterait ces nouvelles recettes. A contrario, on peut se demander également si Barilla attire vraiment les consommateurs de la vraie carbonara. La marque sort en quelque sorte d’une niche pour aller chercher un public plus large.”

Ce qui l’intéresse également, c’est cette notion d’inclusivité. “On touche à un vrai sujet de société, reconnaît-il. Le sujet du wokisme arrive aussi, avec cette crainte d’une perte d’identité de la part de ceux qui combattent ce mouvement. C’est vraiment un sujet qui s’intègre dans un contexte de crise.”

La crise économique aurait-elle une influence dans les réactions négatives autour de cette campagne de Barilla ? Pierre-Alexandre Billiet, qui sort le mois prochain un livre intitulé “Consommation de crise, comment sortir de la sur-consommation au 21e siècle ?”, répond par l’affirmative et livre son analye. “Quand on crise éclate, la consommation connaît différentes phases. Il y a d’abord un arrêt total, comme on l’a connu au tout début du confinement, au printemps 2020. Le consommateur est figé et attentiste. Vient ensuite une phase de sur-consommation. Les gens rattrapent le temps perdu, profitent après s’être privés et ne prennent pas de recul par rapport à la situation. La troisième phase – et on est en plein dedans – voit les consommateurs essayer de comprendre ce qu’il se passe, et se replient sur ce qu’ils connaissent, sur ce qui les rassure. On évoque parfois une consommation “nationaliste”. Le moule frites doit rester tel qu’il est, même chose pour les autres recettes”, analyse-t-il.

”Barilla a mal choisi son moment”

Voilà donc, selon lui, pourquoi cette carbonara inclusive soulève tant de critiques. “En fait, je dirais que Barilla a mal choisi son moment. La même campagne avant la crise sanitaire n’aurait pas été aussi critiquée. Ou alors il fallait attendre la dernière phase de consommation en temps de crise, qui voit arriver des innovations, une relance, de nouvelles idées.”

Il prend pour exemple une campagne de Danone, lancée en 2007. La marque promettait un yaourt donnant… une belle peau. “On ne parle pas du même produit, mais Danone avait surtout fait rire les gens, on était loin de la polémique.”

Finalement, ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est autant le message véhiculé par Barilla que les réactions qu’il suscite. “Ces réactions en disent long sur la crise que nous vivons actuellement, car une carbonara inclusive ne va pas changer la face du monde. La leçon se situe plus sur la réaction provoquée, en fait.”