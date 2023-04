Georges-Louis Bouchez ne goûte pas à la carbonara inclusive : “Cela devient du grand n’importe quoi, on est à l’opposé du vivre ensemble”

Car pour lui, le problème est plus global et s’additionne à d’autres débats et polémiques. “Cela devient du grand n’importe quoi, et c’est tout le problème de la pensée woke qui ne veut pas du vivre ensemble et qui cherche une sur-représentation des particularismes, lance-t-il. Une société démocratique, c’est une société où il faut viser l’égale représentation de chacun. Cette sur-représentation, c’est tout l’inverse de la démocratie, car cela ne donne pas le même niveau de droit à tout le monde.”

La question des traditions et des héritages vient elle aussi sur la table. “Il va falloir accepter, à un moment donné, qu’il y a des héritages qui font partie de l’identité culturelle d’un pays ou d’une région. Je prends l’exemple des églises : oui, il y aura toujours plus d’églises en Europe de l’ouest que d’autres bâtiments religieux. C’est un héritage qui va au-delà du religieux, et qui est aujourd’hui culturel. Notre-Dame de Paris est autant culturel que religieux, par exemple, estime-t-il. On ne peut pas demander à un territoire, à une population de se séparer de tout, sauf bien sûr de ce qui va à l’encontre des droits humains. Nos traditions doivent être respectées, tout comme celles des autres.”

On l’a compris, cette recette de carbonara inclusive n’est pas du goût du président du MR. “Cela peut paraître anecdotique car c’est un plat et une publicité, mais cela englobe toute une série d’autres débats. Je pense à la ducasse d’Ath, au père fouettard et autres débats qui reviennent chaque année et qui sont stériles. Les interdire ne changera rien à la société dans laquelle on vit, sauf peut-être de séparer encore plus les gens et de voir des blocs s’affronter. Qu’on laisse les gens manger ce qu’ils veulent et comme ils le veulent sans laisser penser que ceux qui mangent des carbonaras ne respecteraient pas les autres…”