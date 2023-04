Le grand test des marques : pour la compote de pommes, la grande marque a une sacrée concurrence

À lire aussi

Aspect du packaging : Pour ce test, nous avons évidemment choisi Materne comme grande marque, et nous avons choisi la version avec morceaux. Dans l’ensemble, tous les bocaux répondaient aux attentes, même si les hard-discounters présentaient des étiquettes un peu démodées et qui n’évoquaient pas la gourmandise. Materne reste la référence avec sa forme de bocal caractéristique. Delhaize présente une étiquette très gourmande et colorée, tandis que Carrefour et Colruyt réussissent à présenter un beau bocal, mais un cran en dessous.

Aspect du produit : En toute objectivité, difficile de différencier une compote d’une autre, visuellement. Certains ont plus de morceaux que d’autres, d’autres sont plus liquides, mais rien de vraiment différent, si ce n’est que la compote Lidl n’avait pas vraiment d’odeur et était très liquide. Pour Materne, Colruyt et Delhaize, l’odeur était vraiment appétissante.

Valeur nutritionnelle : peu de sucre et des fruits, voilà de quoi donner un Nutri-Score A à tout le monde.

Lisibilité de l’étiquette : Delhaize et Lidl se plantent sur ce critère. C’était écrit beaucoup trop petit pour être réellement lisible. Pour le reste, c’était correct, avec une mention très bien pour Materne et Carrefour.

Goût : comme pour l’aspect du produit, c’était assez uniforme dans l’ensemble et rien n’était mauvais. Carrefour et Aldi proposent tout de même des produits assez moyens et trop acides. Lidl parvient a mieux équilibré sa recette, mais n’arrive pas à la cheville de Colruyt et Delhaize. Enfin, Materne est assez décevant pour une grande marque, même si c’était loin d’être mauvais.

Rapport qualité-prix : Les prix sont assez uniformes, même si Materne est tout de même plus cher que les autres, avec un pot vendu à 2,05€ pour 600g. Pour le reste, on retrouve dans l’ordre croissant : Lidl (0,89€), Aldi (0,99€), Carrefour (1,09€), Delhaize (1,12€) et Colruyt (1,26€).

