Colruyt réinstaure un rationnement pour certaines marchandises: "Nous voulons surtout éviter les rayons vides”

Le rationnement est de retour dans certains magasins Colruyt. En effet, des clients ont pu observer des petites affiches devant les rayons contenant plusieurs marchandises de base. La note indique ceci : “Maximum dix pièces par personne. De cette manière, il y en a assez en rayon pour tout le monde”. On trouve cette affiche devant des produits alimentaires de base (des marques Boni et Everyday), tels la farine, le sucre et le sel, comme lors du confinement dû au coronavirus.