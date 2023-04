Conflit chez Delhaize : le conciliateur social arrive, mais la crise semble toujours sans issue

Faut-il en attendre quelque chose de concret ? On a tenté de répondre à cette question avec Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize, et Myriam Delmée, présidente du Setca. “C’est la première fois que le médiateur va pouvoir mettre Delhaize et les partenaires sociaux autour de la même table depuis longtemps, note le porte-parole de la marque au Lion. Entre-temps, il y a eu pas mal de discussions avec lui, d’un côté comme de l’autre. On ne peut rien dire sur le contenu, mais le message qu’on veut faire passer, c’est que nous restons ouverts à la discussion et que nous sommes toujours ouverts à des alternatives pour faire avancer les choses.”

Un discours qui pourrait laisser penser que Delhaize semble prêt à entamer une marche arrière, mais il n’en est rien. “Dire qu’on va arriver à un accord, ce serait beaucoup trop optimiste, sourit-il. Nous sommes ouverts à toute idée qui peut assurer un avenir à notre entreprise et à nos employés, mais nous avons déjà fait toutes les analyses avant de proposer ce plan, début mars. À nos yeux, il s’agit de la seule solution pour garantir un futur durable à Delhaize en Belgique.”

De son côté, Myriam Delmée n’espère… rien de cette réunion. “On n’attend pas grand-chose, même si je veux continuer à espérer que Delhaize revienne à la raison et ouvre des portes aux employés, soutient-elle. Du moins, nous demandons à la direction de laisser du temps à la négociation pour trouver des solutions créatives. Mais quand je vois leur comportement qui consiste à remettre de l’huile sur le feu quotidiennement, j’ai peu d’espoir. Il ne faut pas se leurrer, Delhaize se donne le beau rôle en disant qu’ils ont demandé l’intervention d’un conciliateur, mais ils remettront en doute ses compétences quand il n’ira pas dans leur sens.”

Car les syndicats sont tous d’accord : d’autres solutions que la franchisation existent. “Quand Delhaize dit que c’est la seule solution, c’est n’importe quoi. C’est la seule solution pour pérenniser la croissance de l’actionnariat et maintenir une rentabilité de 4 %, comme le demande Ahold. La rentabilité continue à exister en Belgique et on peut encore trouver des solutions. Mais pour les trouver, il faut en avoir envie !”

Ce qui reviendra également dans les discussions demain, ce sont ces interventions d’huissiers sur les piquets de grève, parfois aidés par la police. “Nous gardons beaucoup de respect face aux réactions des gens, mais il faut bien dire aussi que ces actions coûtent énormément d’argent à Delhaize et cela peut mettre en péril l’entreprise. On a donc décidé d’intervenir dans les magasins où la majorité des travailleurs est pour la reprise du travail. Cela ne se fait jamais sans dialogue au préalable.”

Une explication que Myriam Delmée n’accepte pas. “Je vais prendre un exemple très concret avec le Delhaize d’Hornu, qui a rouvert après intervention d’un huissier. Le magasin tourne aujourd’hui avec le directeur, son adjoint et quatre étudiants. Où sont les soi-disant employés qui voulaient reprendre le travail ? Delhaize veut juste mettre la pression de tous les côtés et joue à un jeu dangereux. Ils disent que l’avenir de la marque est en péril à cause des grèves, mais nous proposions la réunion de ce mardi dès le 30 mars. Delhaize a refusé et joue la montre. Vu qu’ils ne veulent pas mettre en place de plan social, ils ont budgétisé cette grève dans leurs pertes, il ne faut pas s’en faire pour eux.”

À l’agenda de cette semaine, on retrouve aussi des réunions sur l’harmonisation des commissions paritaires, réclamées par les syndicats. “On s’attend à un accueil très froid du patronat, mais le défi est énorme. Réformer ces commissions paritaires, c’est casser l’avantage à passer au modèle de franchise.”