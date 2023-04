Preuve avec les derniers chiffres publiés par Statbel, la consommation globale des Belges a baissé de 6 %, tous secteurs confondus. “Le volume des ventes réalisées dans le commerce de détail, à l’exception des carburants, a connu une diminution de 5,9 % par rapport au même mois de l’année passée. Le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire enregistre aussi une baisse (-7 %), tout comme les autres commerces de détail en magasin spécialisé (-1,8 %) et les autres équipements du foyer (-1,7 %). Tandis que le secteur des textiles, habillement, chaussures et articles en cuir en magasin spécialisé enregistre une hausse (+3,3 %), ainsi que la vente des carburants (+0,2 %)”, apprend-on.

Pouvoir d’achat : voici les produits dont les Belges se privent de plus en plus - Supermarché ©IPM

Si on se penche sur les derniers mois, la baisse de consommation la plus forte a été enregistrée au mois de janvier, par rapport au mois de décembre. Mais cela s’explique par une forte consommation liée aux fêtes de fin d’année, bien entendu. Ce qui semble par contre s’installer en 2023, c’est une baisse globale de la consommation, puisque la baisse continue entre janvier et février, et que les chiffres pour février 2023 sont plus bas qu’un an plus tôt. “Après une baisse de 19,1 % en janvier par rapport à décembre, le volume des ventes dans le commerce de détail baisse encore en février (-8,7 %), tant dans le commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (-5,5 % en février contre -20,1 % en janvier), les autres commerces de détail en magasin spécialisé (-11,3 % contre -18,9 %), que dans les autres équipements du foyer (-7,9 % contre -10,6 %) et les textiles habillement, chaussures et articles en cuir en magasin spécialisé (-30,3 % contre -11,6 %). Tandis que les carburants en magasin spécialisé se redressent après la baisse de janvier (+2,6 % contre -12 %)", détaille encore Statbel.

Et puis, il y a tout ces articles qui sont boudés par les consommateurs dans les rayons des supermarchés. On pense évidemment à tous les morceaux de viande les plus chers, comme les filets purs, les entrecôtes, l’agneau, le foie gras, ou encore des poissons comme le saumon ou les fruits de mer. Du côté des légumes, la saison des asperges commence à retardement et celles disponibles sont chères, cela provoque un recul des ventes depuis le début du mois d’avril. On se souvient aussi que Delhaize avait décidé en février de stopper la vente des poivrons rouges et jaunes face à la hausse des prix. Plutôt que de les vendre à prix d’or, la marque au Lion avait préféré les retirer des rayons.