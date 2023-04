Conflit social chez Delhaize: les actions continuent, les syndicats vont "changer de stratégie"

Après l’échec des négociations, mardi, lors de la réunion de conciliation entre la direction de Delhaize et les syndicats, la grève continue. Ce mercredi, onze magasins sont restés fermés; ce qui représente le nombre le plus bas depuis le début du mouvement, début mars. Un huissier a, par ailleurs, été envoyé dans le seul établissement fermé en Flandre, à Berchem. Delhaize s’attend à ce qu’il soit à nouveau ouvert mercredi après-midi. Neuf Delhaize sont fermés à Bruxelles et un en Wallonie, tandis que la logistique fonctionne normalement. Mais ce n’est pas pour cela que les tensions s’estompent sur le terrain. De nouvelles descentes de police et d’huissiers ont eu lieu dès le début de la journée dans plusieurs magasins. Une nouvelle façon pour la direction de montrer qu’elle ne changera pas d’avis et, qu’il est temps, selon elle, de mettre fin à la grève.