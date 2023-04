Maxi Toys, La Grande Récré, Bart Smit, Dreamland: pourquoi les magasins de jouets souffrent-ils autant?

La vente de jouets a enregistré, en volume, une baisse de 8 % l’an dernier. “Mais si l’on se réfère à 2019, année 'normale' avant le Covid, elles sont en hausse de 11 %”, notait Mickael Blot, du bureau d’analyse NPD, à l’occasion de l’élection du Jouet de l’Année, en octobre dernier. “En volume, c’est un peu plus compliqué car la baisse s’élève à 14 % en l’espace d’un an et à 11 % par rapport à 2019.”