Première mondiale: une collection d’intérieur inspirée par "Le Seigneur des Anneaux" et "Harry Potter" va être mise en vente

Par voie de communiqué, l’équipe de Fantastic Home précise que chaque meuble et objet est produit en édition limitée et livré avec certificat d’authenticité. Les fans devront donc être au taquet. La première collection sera lancée en pré-vente en France et en Europe le 20 avril 2023 à 12h00 (GMT) sur le site de Fantastic Home.

L’entièreté de cette collection est fabriquée en France (de l’Alsace à la Drôme en passant par Roubaix), en partenariat avec le fleuron de l’artisanat français.

Un avant-goût en images :

Fantastic home ©Fantastic home

