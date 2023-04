Amateurs de Mojito, prenez gare : votre cocktail est toxique !

Plus de la moitié des pesticides décelés sont considérés comme extrêmement dangereux car présentant un risque élevé pour la santé humaine, les animaux ou l’environnement. L’étude a été réalisée en prévision des discussions que l’UE aura le mois prochain sur l’accord commercial de libre-échange avec les pays du Mercosur. Si cet accord commercial voyait le jour, il supprimerait les droits de douane sur les exportations européennes de pesticides vers les pays du Mercosur et limiterait les contrôles sur les produits alimentaires importés, impliquant une forte hausse de l’utilisation des pesticides et donc de leurs effets néfastes.

Échantillons belges

Les cinq échantillons belges examinés présentaient tous des traces de pesticides. Des traces d’imidaclopride ont même été retrouvées dans l’un d’eux. Il s’agit d’un néonicotinoïde interdit dans l’UE à cause de sa nocivité pour les abeilles.

”Des pesticides interdits dans notre pays reviennent donc dans nos assiettes, et constituent un danger pour notre santé, après avoir causé des dégâts environnementaux et sociétaux dans des pays du Sud Global”, conclut Albane Aubry. “Cela montre à quel point notre système alimentaire est défectueux et injuste. Nous devons le faire évoluer vers un système qui respecte les agriculteurs, l’environnement et notre santé. La Belgique doit faire du droit à une alimentation durable et de qualité pour tous une priorité et veiller à ce que l’UE ne ratifie pas l’accord du UE-Mercosur”.