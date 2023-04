Fini le 1+1 gratuit, voici le 1+16 gratuits dans les supermarchés

Le rachat de Carrefour by Mestdagh par Intermarché a permis au groupe français d’intensifier sa présence sur le marché (francophone) belge. Du côté de la concurrence, la politique agressive des Mousquetaires n’est pas toujours vue d’un bon œil. Producteur et commerçant, Intermarché dispose en effet d’une énorme puissance de frappe. Se décrivant comme discounter du frais, le distributeur affiche notamment en première page de son folder de la semaine une promotion sur le haché rarement vue avec 1,5 kg offert à l’achat d’un kilo, soit un prix au kilo de 5,27 €. A titre de comparaison, il s’affiche à 9,50 € le kilo chez Delhaize et Carrefour, à 8,98 € chez Colruyt (6,98 €/kg pour la marque Everyday), tandis que Cora ne parvient pas à afficher un meilleur prix que 6,69 €/kg (en promotion à – 33 %).