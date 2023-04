Le grand test des marques : avec les apéros soleil, le saucisson au banc d’essai

Aspect du packaging : Justin Bridou est la marque référence pour ce test, avec son packaging reconnaissable. Pour le reste, on a apprécié le packaging Colruyt, même si on s’interroge sur le choix de la couleur verte pour ce packaging. Lidl réussit aussi à attirer le regard en misant sur le rouge. Pour Carrefour et Delhaize, c’est réussi, mais très simple, tandis que notre panel a recalé le paquet présenté chez Aldi, qui ne fait penser qu’à un produit purement industriel.

Aspect du produit : la mauvaise surprise venait encore une fois de chez Aldi. L’odeur était très forte et mauvaise, et la texture ne disait rien qui vaille… Chez Carrefour, le contrat est rempli, c’était ni trop dur, ni trop mou ni trop humide, et l’odeur était correcte. Même remarque pour Delhaize, d’ailleurs. Pour Colruyt, c’était même mieux car c’était le seul saucisson qui nous paraissait un peu naturel, de même que l’odeur. Pour Lidl, c’était un cran en dessous, mais sans être busé non plus. Enfin, Justin Bridou ne fait vraiment pas la différence par rapport à la concurrence.

Valeur nutritionnelle : du gras, de la viande, du sel et un produit transformé au menu… Nutri-Score E, évidemment.

Lisibilité de l’étiquette : Carrefour s’est complètement planté, c’était illisible. Pour le reste, c’était correct mais loin d’être parfait.

Goût : Aldi est vraiment le mauvais élève de ce test. On a juste goûté quelque chose de très gras et très salé, et sans réel goût de viande. À éviter, tout simplement. Pour Lidl, cela méritait juste la moitié des points, c’était un peu mieux, mais sans réelle plus-value non plus. Pour la grande marque, on a été relativement déçu. C’était vraiment très gras, avec un goût très fort et difficile à identifier… Pour Carrefour, c’était du même niveau. Si le goût était plus agréable, c’était aussi beaucoup trop salé. Enfin, Delhaize et Colruyt (un peu au-dessus) sont les meilleurs élèves de ce test, avec des produits bien équilibrés. Si cela ne vaut pas le bon vieux saucisson traditionnel, on s’en rapproche.

Rapport qualité-prix : Dans l’ordre, on retrouve les produits suivants : Justin Bridou (4,40 €), Carrefour (3,35 €), Delhaize (2,69 €), Colruyt (2,59 €) et Lidl et Aldi (2,39 €).

Le saucisson au banc d'essai ©IPM Graphics