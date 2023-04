Des rayons complètement vides chez Delhaize: "Certains ne comprennent pas pourquoi il faut travailler pour une enseigne qui a décidé de les lâcher"

Et si les fidèles clients de l’enseigne au Lion retrouvent progressivement le chemin de leur magasin, ils doivent encore faire face à de nombreux rayons où les marchandises manquent. “Actuellement, il manque parfois de personnel pour effectuer le réassort. Les blocages des dépôts ont aussi entraîné des difficultés pour approvisionner certains points de vente. Mais afin de remédier au plus vite à cette situation, nous avons fait appel à des étudiants et des renforts du siège ont aussi été dépêchés dans les magasins”, indique-t-on chez Delhaize.

Malgré le blocage des points de vente pendant plusieurs semaines, les employés de Delhaize ont continué à se rendre sur leur lieu de travail pour y effectuer différentes tâches, à commencer par retirer des rayons les marchandises dont la date de péremption arrivait à échéance. Marie (prénom d’emprunt), reconnaît que tout ne s’est cependant pas toujours passé facilement. “La grande majorité des employés de mon Delhaize ont effectué ces tâches, mais pour certains c’était plus compliqué. Ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait encore travailler pour une enseigne qui a décidé de les lâcher.”

À lire aussi

Certains sont même allés un cran plus loin en tentant de désorganiser les rayons avant la réouverture. Des agissements qui semblent cependant fort isolés. En revanche, les problèmes d’approvisionnement sont bien réels dans certains points de vente. Une visite dans un Delhaize de la capitale a suffi à en démontrer l’ampleur. Dans ce magasin où les syndicalistes campent toujours à l’entrée, l’atmosphère est pour le moins particulière. Une seule caissière attend désespérément les clients. Et pour cause, les rayons fruits et légumes, viandes, poissons, pains, charcuteries et fromages sont tout aussi désespérément vides. Dans les allées, le personnel tente comme il peut de remplir les rayons avec les marchandises livrées aujourd’hui. Les bras estudiantins venus en renforts ne suffisent malheureusement pas non plus… La reprise risque d’être très dure pour ces magasins restés fermés depuis le 7 mars…