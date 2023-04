Denis et Renaud sont notaires associés dans l’étude Grégoire dans le village voisin de Moha. A leurs côtés, leur sœur, Dominique, est juriste et a été avocate pendant dix ans.

Les deux autres frères ont choisi une voie différente : Damien, l’aîné, est ingénieur agronome et aussi directeur Environnement et Ressources naturelles à Carmeuse, tandis que Jérôme est diplômé en Economie appliquée. Ce dernier possède une expérience inter­nationale de plus de vingt ans de gestion d’entreprise au sein de marques telles que Delacre, Nutella et Kinder, ou de détaillants tels que Carrefour et Tesco International en Grèce, en France, au Royaume-Uni et en Turquie.

Les Cinq se partagent le travail selon leurs compétences et affinités :

- Damien gère tout l’aspect viticulture et les travaux de la vigne,

- Jérôme coordonne la cuverie ainsi que le développement commercial et stratégique,

- Renaud est en charge des questions de marketing et de communication

- Dominique s’occupe des aspects administratifs et de la compta­bilité,

- Denis amène un regard un peu extérieur et est volontiers considéré comme celui qui pose les questions qui fâchent…

Les superficies et parcelles du vignoble

Propriétaire d’un massif forestier de 100 hectares transmis par leurs parents, les cinq frères et sœur de la famille Grégoire décident en 2017 d’acheter le terrain voisin de 20 hectares, dont 15 de terres agricoles, sur lequel règne une vieille ferme à l’abandon.

A l’époque, pas le moindre grain de raisin à l’horizon, juste l’envie de développer la propriété et de contribuer à la biodiversité locale.

Petit à petit toutefois, l’idée de développer un projet original se fait ressentir et après quelques échanges, l’idée de créer un vignoble s’impose à l’ensemble de la fratrie.

Après avoir fait effectuer des analyses de sols et pris des conseils à gauche et à droite, en Belgique et en France, les Cinq sont confortés dans leur choix… La pente de la parcelle jouit d’une exposition plein sud, tous les indicateurs sont donc au vert.

L’étape suivante fut celle du choix des cépages : cépages de type Vitis vinifera ou cépages résistants. Estimant ne pas avoir suffisamment de recul et surtout soucieux de transmettre le vignoble à leurs enfants, les Grégoire optent pour les cépages classiques. Et pour l’agriculture bio.

La plantation se fait en trois phases : 2018, 2020 et 2022, et même quatre avec une plantation cette année de 1500 pieds supplémentaires de pinot meunier.

Les variétés plantées sont, par ordre d’importance, le chardonnay (10.572 pieds), le pinot gris (7000 pieds), le pinot meunier (4015 pieds), et le pinot noir (3793 pieds) quasiment à parts égales avec le müller-thurgau (3761 pieds). La surface totale actuelle est de 8ha, avec possibilité d’extension de 2ha.

Si le projet du domaine XXV est clairement de produire des blancs tranquilles et des effervescents, le vin rosé est venu s’ajouter dans la liste en 2022. A terme, le domaine devrait commercialiser 30 à 40.000 bouteilles.

La première bulle issue du millésime 2021 a débuté son élevage sur lattes en mars 2022 et le terminera en août 2023, elle sera prête à la vente en novembre 2023.

Entre-temps, un espace de vente direct aura été ouvert dans l'exploitation les vendredi et dimanche après-midi.

Le rosé Primesautier, le bien nommé. ©D.R.

Le sol et le choix du bio

Le vignoble se trouve sur les hauteurs de Couthuin, à 1km à vol d’oiseau de la Meuse, à hauteur de Ben-Ahin environ. Il est exposé plein sud, avec une belle pente sur un sol de schiste sous une couche argilo-limoneuse de 40cm.

Ni désherbant chimique, ni pesticide ni aucun engrais chimique ne sont utilisés dans le vignoble, tout est cultivé selon les normes de l’agriculture biologique.

Les Cinq ont fait le choix d’entamer une certification bio dès la plantation en 2018. La récolte 2021 est donc déjà certifiée par Certisys, mais elle fut très modeste, un peu moins de 2000 bouteilles ont été élaborées à titre expérimental : une moitié de vin tranquille et une moitié de vins effervescents élaborés selon la méthode traditionnelle.

Le vignoble est exposé plein sud, avec une belle pente sur un sol de schiste. ©D.R.

L’équipe

Deux personnes ont été engagées pour gérer les vignes. Chef de Culture depuis 2022, Alexis Pinot a rejoint le domaine en 2021, il a suivi une formation en agronomie à Ciney.

Il travaille actuellement en binôme avec Xavier Belin, ingénieur agronome qui a rejoint l’équipe en mai 2022. En soutien des chefs de culture, Gabriel Staelens, retraité et passionné, apporte main forte à l’équipe.

Enfin, Hélène Thomas, Française d’origine, a été engagée comme maître de chai en juillet 2021.

Diplômée de la Faculté de Pharmacie de Nancy en 2015, elle décroche trois ans plus tard le Diplôme National (français) d’œnologue à l’Ecole d’agrono­mie de Toulouse.

Pendant ses études, elle effectue des stages, notamment chez Gérard Bertrand à la Clape dans le Languedoc ou au domaine Chevrot à Cheilly-lès-Maranges en Bourgogne. Elle fait les vinifications au Château Cruzeau en Pessac-Léognan avant de travailler au Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) où elle était chargée d’études techniques et valorisation.

Venue à Bruxelles en 2020 (en plein confinement) pour raisons personnelles, elle travaille comme responsable de production pour les vins Grafé-Lecocq à Namur avant d’intégrer le domaine Vins des Cinq comme œnologue et maître de chai.

Ne disposant pas encore de longue expérience à la tête d’un chai, Hélène Thomas a suggéré l’assistance d’un bureau-conseil viticole. Et c’est le Cabinet Derenoncourt qui a été choisi pour deux ans, son contrat a été récemment renouvelé.

Créé en 1999, le cabinet Derenoncourt Consultants réunit des femmes et des hommes aux savoir-faire techniques variés, et avec une grande connaissance des vignobles du monde. Sept associés, accompagnés de cinq consultants, d’approches sensitives différentes et de provenances variées forment le cœur du dispositif et constituent un vivier de compétences complémentaires.

Derenoncourt Consultants compte aujourd’hui 147 clients, dont 30 à travers le monde et deux en Belgique (le Vignoble des Trois Rois à Oupeye et XXV).

Deux personnes sont détachées de Bordeaux et suivent l’évolution du Domaine XXV à distance ou sur place, une fois par mois : l’œnologue-associé Simon Blanchard (qui possède en outre son propre domaine en AOP Montagne St-Emilion) et Loïc Biais, qui vient de rejoindre l’équipe.

Ils répondent aux questions techniques et apportent une vraie valeur ajoutée.

Le chai

Entamée le 4 janvier 2021 trois ans après les premières plantations, la construction du chai du domaine XXV a été achevée en mai 2022. Il a déjà accueilli la micro-vendange 2021.

Imaginé par le bureau d’ingénierie viticole bordelais PEIC – qui a aussi fait le design de Vin de Liège ou du Domaine du Dièdre noir, ce chai a été exécuté sous la direction de l’architecte belge Pierre Maes à Dalhem (Liège), lui-même ancien propriétaire d’un vignoble en France…

Le domaine dispose d’un pressoir pneumatique de 52hl avec écoulement des jus par gravité dans les cuves situées au niveau N-1.

Le gîte

Dominant la propriété, une ancienne fermette a été transformée en un double gîte très moderne, de 3 et 5 chambres (4 et 8 lits), pouvant accueillir 4, 8 ou 12 personnes.

Les gîtes sont actuellement loués par des personnes souhaitant profiter des promenades des environs, mais à présent que des bouteilles sont disponibles, la clientèle devrait devenir plus oenophile…

De nombreux sentiers de randonnées privées ont été aménagés dans les bois environnants. Les itinéraires sont disponibles sous forme plastifiée dans les deux gîtes.

Enfin, une dizaine de panneaux didactiques ponctuent les promenades et permettent aux visiteurs de découvrir les richesses du lieu.

Artisans locaux

Parmi les artisans avec lesquels les Cinq collaborent : la Boucherie-charcuterie Damien Boca à Héron, et le chocolatier Emotions Chocolats à Couthuin.

Damien Boca collectionne les titres de champion pour plusieurs de ses charcuteries artisanales : boudin de Liège, pâté au sirop de Liège et à la bière Léopold 7. C’est l’un des pionniers dans le développement de l’IGP Blanc de Liège, il a d’ailleurs été plusieurs fois récompensé. Installé à Couthuin, Emmanuel Laurent a créé sa chocolaterie en 2016 et ouvert sa boutique en 2020. C'est là qu’il produit et vend son chocolat et ses confiseries élaborés sans conservateurs ni colorants alimentaires chimiques et sans huile de palme.

Rue des Theysses 6 • 4218 Couthuin (Heron) - xxv.be • info@xxv.be