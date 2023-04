Les femmes paient plus cher que les hommes chez… le garagiste

Dina Tersago et Andy Peelmaan ont fait appel à Jolein Roets, DJ de Qmusic et son petit ami, DH Hakim Chatar. Ce dernier, qui a par le passé travaillé dans divers garages, reconnaît d’ailleurs qu’une certaine “fantaisie” est parfois autorisée avec les factures. Notamment en termes d’heures de main d’œuvre facturées ou d’une pratique consistant à augmenter la facture de 10 % pour anticiper une contestation du client et ainsi lui octroyer une remise fictive de 10 % s’il estime que la facture est trop élevée.

Pour l’expérience menée dans le cadre de l’émission, le couple a reçu deux voitures complètement identiques. Hakim a ajusté les disques et les plaquettes de frein de manière identique. Le liquide de refroidissement, l’huile et le liquide de lave-glace étaient également pleins sur les deux véhicules. Chacun a alors amené le véhicule, à dix jours d’intervalle, dans le même garage afin d’y procéder à un entretien mineur.

Des caméras cachées placées dans le garage ont permis de constater que les vérifications faites sur les deux véhicules étaient les mêmes. Cependant, au final, Hakim a dû débourser 122,62 euros, Jolien 167,62 euros soit 45 euros de plus.

En analysant les factures, Dina Tersago a constaté que l’huile avait été facturée plus cher à Jolien, tout comme la main d’œuvre.

Pour vérifier s’il s’agissait d’un cas isolé, une centaine de garages en Flandre ont aussi été contactés par téléphone afin de savoir combien serait facturé le remplacement d’un embrayage. Là aussi, les appels ont été répartis entre hommes et femmes.

Ici aussi, les femmes ont payé un prix plus élevé : en moyenne 926 euros, alors que pour les hommes, c’était 884 euros. Une différence de 42 euros, soit 5 %. “C’était plus cher pour les femmes dans toutes les provinces, mais le Limbourg rafle la mise : les femmes y paient 100 euros de plus. Demandez à un homme d’appeler et vous économiserez 5 %”, indique Andy. “Davantage de questions ont aussi été posées aux femmes, peut-être pour savoir si nous en connaissions plus ou moins que les hommes”, ajoute Dina.