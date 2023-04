Carrefour voit ses ventes bondir… avec la fermeture des Delhaize

En Europe, seule la branche roumaine du groupe a enregistré des augmentations plus fortes (+12,5 %). Le chiffre d’affaires de Carrefour Belgique s’est élevé à 1,087 milliard d’euros au cours des trois premiers mois de l’année. Si l’on compare à la période janvier-mars de 2022, c’est une augmentation de 9,2 %, mais il y avait plus de jours ouvrables l’an dernier. Sur base comparable, les 702 magasins belges du groupe ont donc enregistré une hausse de 9,9 % au cours du premier semestre.

Le top management français s’en réjouit et attribue les progrès de notre pays aux initiatives prises par la nouvelle direction belge. Mais, à y regarder de plus près, la situation chez Delhaize et la fermeture d’une grande partie des 128 magasins que l’enseigne au Lion souhaite passer en franchise pèse également dans la balance.

Chez Carrefour, on a ainsi noté une réelle corrélation avec la progression des ventes, principalement dans les 40 hypermarchés. L’entreprise parle également d’une augmentation de sa part de marché dans notre pays, après s’être stabilisée au second semestre 2022. Cependant, la société ne divulgue pas de chiffres concrets.

Rendues publiques au cours de la divulgation des chiffres mondiaux du groupe, les belles performances de Carrefour Belgique s’inscrivent dans celles du groupe, qui enregistre une augmentation de 12,3 % de ses ventes mondiales (22 milliards d’euros. Une telle croissance qui s’explique en partie par l’augmentation des ventes de 26 % en Amérique latine.

Par ailleurs, les résultats du premier trimestre confirment la part de marché toujours plus importante des marques propres. Chez Carrefour, plus d’un tiers du chiffre d’affaires des grands magasins est désormais constitué de la vente des produits de marque propre.