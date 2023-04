Bonne nouvelle : les prix en baisse dans la grande distribution !

”Nous constatons que la forte inflation et la hausse des prix de produits alimentaires ont entraîné une forte croissance des ventes de nos marques propres. La meilleure qualité au meilleur prix est dans notre ADN et nos marques propres sont notre force. C’est pourquoi nous baissons les prix de notre assortiment fixe dès que possible afin de tenir cette promesse. Ces dernières années, il n’y a jamais eu autant de comparaisons de prix et à chaque fois, la conclusion est la suivante : les marques propres sont jusqu’à 60 % moins chères. Avec cette réduction de prix permanente, nous renforçons une fois de plus ce constat,” indique Hendrik Van Wilderode, directeur du marketing et des achats chez Lidl Belgique et Luxembourg.

Une baisse sur les prix fixes jusqu’à -34 %.

Les réductions de prix vont de -3 % à -34 %. Les réductions de prix varient considérablement. Pour les chips ribble bbq flavour, la baisse reste limitée, mais pour les toasts de fête, le prix fixe baisse de -34 %. Le mélange de noix Royal Mix passe de 2,65 euros à 1,99 euros et la mayonnaise est également moins chère de 25 %. Semaine après semaine, une cinquantaine de produits dont le prix est réduit de façon permanente seront mis en évidence. Les clients peuvent découvrir ces baisses de prix aussi bien offline dans le folder, qu’en ligne sur lidl.be.

Nul doute que dans un contexte ultraconcurrentiel, les autres distributeurs ne manqueront pas de suivre le mouvement. Et si les marques de distributeur sont les premières à afficher des baisses de prix, les grandes marques seront aussi sous pression. D’une part car l’écart avec les MDD va encore s’accentuer et d’autre part car les grands groupes qui publient actuellement leurs résultats font état d’une excellente santé. Chez Unilever, le chiffre d’affaires affiche une progression de 7 % et des prix en augmentation de 10,7 %. Danone, avec un chiffre d’affaires en hausse de 10,5 % et des prix qui ont grimpé de 10,3 % n’a pas à rougir de ses performances non plus, tout comme Nestlé avec son chiffre d’affaires grandi de 9,3 % et des prix en hausse de 9,8 %. Pour sûr, les prochaines négociations seront rudes et le consommateur peut espérer, enfin, voir les prix considérablement baisser.